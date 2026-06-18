 Ruginienė: tai nebūtų kliūtis tapti ministre

Ruginienė: tai nebūtų kliūtis tapti ministre

2026-06-18 15:05
Sniegė Balčiūnaitė (BNS)

Susiformavus naujai valdančiųjų daugumai iš premjerės pareigų turėsianti pasitraukti Inga Ruginienė sako, kad jai nepalankus Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos (VTEK) sprendimas nesukliudytų jai tapti ministre.

Inga Ruginienė
Inga Ruginienė / S. Lisausko / BNS nuotr.

„Nebūtų kliūtis. Iš tikrųjų esu gavusi ne vieną tokio pobūdžio pasiūlymą ir turiu kaip tik laiko pagalvoti ir apsispręsti“, – ketvirtadienį Seime per Vyriausybės valandą teigė I. Ruginienė.

Konservatorius Jurgis Razma premjerės klausė, ar I. Ruginienė su teisininkais aiškinosi, ar VTEK sprendimas gali pakišti jai koją tapti ministre, kai ji baigs vadovauti Ministrų kabinetui.

Komisija anksčiau birželį konstatavo, kad potvarkius dėl šeimos narių kelionių ją lydint į Italiją ir Vatikaną pasirašiusi premjerė šiurkščiai pažeidė Viešųjų ir privačiųjų interesų derinimo įstatymą.

Naujienų portalas „15min“ rašė gavęs išaiškinimą, kad I. Ruginienė negalėtų iš naujo būti skiriama premjere.

Vasario 6–10 dienomis į Milano ir Kortinos olimpines žaidynes kartu su I. Ruginiene vyko jos sutuoktinis. Kovo 6–8 dienomis premjerė vyko į Vatikaną susitikti su popiežiumi, ją lydėjo sutuoktinis, dukra bei sūnus. Abiem atvejais delegacijų sudėtį patvirtino pati I. Ruginienė. Šeimos narių kelionė apmokėta valstybės biudžeto lėšomis.

BNS rašė, kad I. Ruginienės Vyriausybė kitą savaitę atsistatydins iš pareigų, premjero pareigas nusprendus perimti socdemų lyderiui Mindaugui Sinkevičiui.

Šiame straipsnyje:
Inga Ruginienė
premjerė
ministrė

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Komentarai

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Jonas
Moteriškė, dėl savo vaikų fanaberinio-švaistūniško auklėjimo tikslų, beatadoriškai švaistanti valstybės ubagų pinigus , tikrai negali būti socialinės apsaugos ministre. Reikėtų pasirinkti kokį nors bordelį ar kitą pasilinksminimo klubą , kur pinigus suneša lengvai juos uždirbantys dykaduoniai , ir imtis vadovauti ar kandidaduoti į tą postą.
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