Ruginienė Taline: dronų incidentai pabrėžia NATO buvimo rytiniame Aljanso flange svarbą

Taip ji antradienį kalbėjo spaudos konferencijoje Taline po Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto (NB8) ministrų pirmininkų ir Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio susitikimo.
„Pastarieji dronų incidentai pabrėžia stipraus NATO buvimo ir patikimo atgrasymo svarbą visame rytiniame Aljanso flange“, – sakė I. Ruginienė.
Pastaruoju metu fiksuojama daugiau oro erdvės pažeidimų Baltijos valstybėse, dėl galimos dronų grėsmės dalyje Lietuvos teritorijos gegužės pabaigoje du kartus buvo paskelbtas oro pavojus.
Latvijoje pastebėtą droną pirmadienį numušė iš oro bazės Šiauliuose pakilę NATO oro policijos misiją atliekantys prancūzų naikintuvai.
V. Zelenskis Taline antradienį pažadėjo bendradarbiauti su Šiaurės ir Baltijos šalimis, siekiant neutralizuoti dronus, kurie dėl Rusijos trukdžių nukrypsta nuo kurso ir patenka į su Rusija besiribojančias valstybes.
Susitarime dėl dronų be technologijų tiekimo numatytas keitimasis patirtimi, specialistų mokymas ir bendradarbiavimas saugumo srityje. V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina jau vykdo tokį bendradarbiavimą su partneriais Europoje ir yra pasirengusi nedelsiant išsiųsti ekspertų jam plėtoti.
„Ukraina turi unikalią patirtį, ir mes turime iš jos mokytis. Ukrainos patirtis sudėtingiausiomis aplinkybėmis yra tai, ką galime panaudoti savo šalyse“, – teigė I. Ruginienė.
Kaip rašė BNS, Šiaurės, Baltijos šalių ir Ukrainos lyderių susitikime pagrindinis dėmesys buvo skiriamas regiono saugumo ir gynybos klausimams, konkurencingumo stiprinimui bei dirbtinio intelekto teikiamoms galimybėms.
Premjerė pažymėjo, kad Šiaurės ir Baltijos šalių regionas stipriausias tada, kai šalys „veikia išvien“.
„Glaudesnis NB8 šalių bendradarbiavimas yra būtinas, jei norime užtikrinti Europos atsparumą, konkurencingumą ir gebėjimą veiksmingai reaguoti į šiandienos iššūkius bei krizes“, – kalbėjo I. Ruginienė.
„Daugelio iššūkių nepavyks sėkmingai išspręsti pavienėms šalims, mes tai puikiai žinome. Tokiose srityse kaip saugumas, ekonominis konkurencingumas, ypatingos svarbos infrastruktūra ir hibridinės grėsmės, koordinuotas regioninis požiūris daro mus stipresnius. Tai padidina mūsų atsparumą, leidžia efektyviau naudoti išteklius ir padeda aiškiau komunikuoti mūsų bendras pozicijas Europoje bei už jos ribų. Vienybė stiprina mūsų balsus“, – dėstė ji.
Vyriausybės vadovė pažymėjo, kad NB8 šalys yra vienos stipriausių Ukrainos rėmėjų, tačiau valstybės turi skatinti prisidėti ir kitus sąjungininkus.
„Turime ir toliau bendrauti su partneriais ir aiškinti, kodėl nuolatinė politinė, karinė, finansinė ir humanitarinė parama Ukrainai išlieka gyvybiškai svarbi mūsų bendram saugumui“, – kalbėjo I. Ruginienė.
NB8 formate dalyvauja Suomija, Švedija, Danija, Norvegija, Islandija, Lietuva, Latvija ir Estija.
(be temos)