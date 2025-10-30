Iš Ruginienės – kvietimas Žemaitaičiui

Paskutiniai du pasienio postai su Baltarusija uždaryti pirmadienį. Siena bus uždaryta dar mėnesį, o gal ir ilgiau.
„Šiandien Vyriausybės sprendimas yra vienam mėnesiui, bet neatmetame pratęsti tiek, kiek reikės“, – trečiadienį teigė premjerė Inga Ruginienė.
Valdantieji mano, kad sienos uždarymas jau davė efektą.
„Ir balionai nebeskraido“, – sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius.
R. Sinkevičius, paklaustas, ar sienų uždarymas, ar vėjo kryptys labiau lemia balionų neskraidymą, atsakė: „Ir tai, ir tai turbūt.“
Vėjai dar palankūs leisti balionus. Antradienį apie juos neskelbta, nors radarai fiksavo kelias, kariškių kalba, žymas. Tai gali būti balionai, bet gali būti ir tirštesni debesys ar paukščiai. Trečiadienio naktį nebuvo net žymų.
„Girdime iš paties Lukašenkos komentarus, kad nepatenkintas. Tai turbūt paveikė, jei nepatenkintas. Balionai skrido, oro uostą uždarinėjome – jam nerūpėjo, dabar jam parūpo“, – kalbėjo vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Svarstoma daugiau bausmių A. Lukašenkai. Lietuva, uždarydama sieną su Baltarusija, neliečia rusų tranzito į Kaliningradą. Tačiau į Kaliningradą vežami ir Baltarusijos kroviniai – jų svarstoma nebepraleisti.
„Eina šneka apie baltarusiškų prekių tranzito į Kaliningradą stabdymą arba patikros sugriežtinimą “, – nurodė R. Sinkevičius.
Valdantieji vėl sulaukė smūgio iš saviškio – „Nemuno aušros“ lyderio Remigijaus Žemaitaičio, kuris prabilo panašiai kaip A. Lukašenka – kad dėl balionų kalti patys lietuviai, nes nesikalba su A. Lukašenka.
„Tai čia yra, aš manau, tos labai nesėkmingos Lietuvos užsienio politikos pasekmė. Ar mes uždarę sienas pasieksim rezultatą? Galbūt“, – „Žinių radijui“ sakė R. Žemaitaitis.
„Patarimas yra neįsivelti į tas propagandines pinkles“, – tvirtino užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
Užsienio reikalų ministrui R. Žemaitaičio mąstymas primena baudžiauninką.
„Man tai čia ne apie užsienio politiką, o apie baudžiauninko mentalitetą: eikim, paprašykim, kažką dar padarykim. Kaip tas režimas veikia – tai yra kleptokratija, vagių valdžia, pagamina priemones pinigams gamintis, pasiskirsto, visus kitus sukiša į kalėjimą“, – aiškino K. Budrys.
R. Žemaitaitis taip pat perskaitė, kad Lenkija svarsto elgtis priešingai – atidaryti sieną su Baltarusija. Premjerė ir vidaus reikalų ministras sako, kad lenkai svarstė atidaryti sieną, bet po balionų krizės Lietuvoje žada derintis.
„Lenkijos premjeras tikrai derins savo veiksmus su mumis – tai labai svarbu“, – pabrėžė premjerė.
Premjerė kviečia R. Žemaitaitį pradėti stengtis dėl Lietuvos.
„Užteks žaisti savo politinius žaidimus. Pagaliau turime nukreipti energiją į tai, kas svarbiausia čia“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Kol kas balionus hibridine ataka vadina tik politikai. Žvalgyba ir teisėsauga renka įrodymus apie A. Lukašenkos įsitraukimą.
„Reikia surinkti faktus. Žinome, kad yra sukurta jungtinė tyrimo grupė. Manau, atsakymus visus turėsime pagal teisę. Yra politinis vertinimas, yra žvalgybinis vertinimas. Mums reikalingas dabar teisinis vertinimas“, – nurodė Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis.
Surinkus įrodymus, Lietuva dėl balionų gali inicijuoti ir bylą prieš A. Lukašenką. Tačiau tarnyboms netyla ir kritika – kodėl iki šiol tylėjo ir oro uosto darbo nestabdė, nors balionai skraido pusantrų metų. Būdavo net didesnių antskrydžių nei paskutinėmis savaitėmis.
„Padvigubėjo šiuo būdu gabenamų cigarečių – išaugo kiekiai. Kol kas neįvardiju tam tikrų tarnybų, kurios, matydamos grėsmes, nieko nedarė, nereagavo. Tai irgi nacionaliniam saugumui rimta grėsmė, kurią reikia spręsti“, – tvirtino Seimo narys (LVŽS) Dainius Gaižauskas.
Uždarius sieną, šiek tiek judėjimo lieka Medininkuose. Lieka išimtys – sieną gali kirsti rusai, tranzitu į Kaliningradą, taip pat diplomatai. Į vieną pusę – iš Baltarusijos į Lietuvą – leidžiama grįžti Europos Sąjungos šalių piliečiams, taip pat užsieniečiams, turintiems teisę gyventi Lietuvoje.
Premjerė užsimena, kad uždarydama sieną su Baltarusija Lietuva derinosi ir su NATO partneriais.
„Dirba diplomatinės tarnybos tiek Europoje, tiek Jungtinėse Valstijose“, – kalbėjo premjerė.
Prieš savaitę Medininkuose per parą sieną kirsdavo po kelis šimtus automobilių ir vilkikų. Antradienį sieną kirto 17 automobilių ir 51 vilkikas – daugiausia tai rusų tranzitas į Kaliningradą. Visiškai sustojo autobusai tarp Lietuvos ir Baltarusijos – jų būdavo dešimtys.
