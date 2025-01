Šakalienė Hagoje: NATO turi sutarti dėl bent 3 proc. gynybai

„Lietuvai priartėjus prie 4 proc. BVP gynybai ribos ir vertinant galimybes didinti finansavimą gynybai, tikimės, kad šią vasarą Hagoje vyksiančiame NATO viršūnių susitikime aljansas nustatys 3 proc. nuo BVP gynybos finansavimo minimumą, kas – svarbiausia – leis turėti parengtus reikiamus gynybos pajėgumus ir kartu spręsti itin jautrų Šiaurės Rytų flango oro gynybos klausimą“, –pranešime cituojama ministrė.

Susitikime D. Šakalienė taip pat pažymėjo regioninio sprendimo dėl pasitraukimo iš Otavos konvencijos dėl priešpėstinių minų uždraudimo svarbą.

Tuo metu susitikusi dvišalio susitikimo su Nyderlandų gynybos ministru, ji išreiškė lūkestį, kad pernai pratyboms Lietuvoje dislokuota oro gynybos sistema „Patriot“ šiemet ir vėl bus dislokuota Lietuvoje.

Vizito Hagoje metu D. Šakalienė taip pat dalyvavo panelinėje diskusijoje „The politics of the Baltic Defence Line and NATO‘s defence posture“. Joje ministrė pristatė Lietuvos gynybinių pajėgumų stiprinimo planus, pabrėžė būtinybę stiprinti Ukrainos derybinę poziciją bendromis pastangomis stiprinant Ukrainos gynybos pramonę bei operatyviai teikiant paramą ginkluote ir pabrėžė bendrų regiono pasienio gynybos principų bei stiprių strateginių žinučių priešui svarbą.