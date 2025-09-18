Šakalienė: teisėsaugos tiriamą „Embraer“ lėktuvų pirkimą siekiama atlikti ES lėšomis

„Orlaiviams skirtų lėšų negalime skirti oro gynybai, nes jas siekiame gauti iš ES Sanglaudos fondo, ir iš jų neleidžiama įsigyti ginklų“, – savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje ketvirtadienį pranešė laikinoji krašto apsaugos ministrė.
Be to, ji pabrėžė, kad orlaiviai bus perkami tik pavykus deryboms ir jiems gavus papildomų lėšų. Tokiu atveju, nevėluojant pristatymui, pirmas lėktuvas Lietuvą pasiektų 2028-ųjų viduryje.
Taip D. Šakalienė teigia opozicijai raginant stabdyti orlaivių įsigijimą ir pinigus nukreipti kitiems kariniams prioritetams, pavyzdžiui, oro gynybos sistemoms.
Kaip rašė BNS, STT šią savaitę pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl trijų karinių transporto orlaivių „Embraer“ C-390 pirkimo.
Dėl šio pirkimo rugpjūtį į teisėsaugą kreipėsi Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) pirmininkas demokratas Giedrimas Jeglinskas ir komiteto narys konservatorius Laurynas Kasčiūnas.
Jie prašė patikrinti, ar Krašto apsaugos ministerijos sprendimai dėl maždaug 800 mln. eurų vertės orlaivių pirkimo nepriimti pažeidžiant pirkimus reglamentuojančius teisės aktus ir ar nepiktnaudžiauta tarnyba.
Anot parlamentarų, D. Šakalienė galėjo dalyvauti neoficialiuose ir nedeklaruotose susitikimuose su gamintojais arba jų atstovais, todėl kyla pagrįstų abejonių, ar ministerijos vadovybė nėra asmeniškai suinteresuota nupirkti būtent šiuos „Embraer“ lėktuvus.
Abejonių opozicijai kėlė ir tai, kad planuojami įsigyti orlaiviai turi reaktyvinius variklius, nors daugelis kitų tokio tipo lėktuvų esą naudoja propelerinius. D. Šakalienė „Facebook“ įraše nurodė, kad operaciniuose reikalavimuose variklių tipas nebuvo nurodytas.
Ministrės teigimu, poreikį šiai naujai karinei technikai pernai gruodį išsakė kariuomenė. D. Šakalienė jau anksčiau atmetė įtarinėjimus dėl galimai neoficialių susitikimų, asmeninių interesų bei prie vieno gamintojo priderintų pirkimų sąlygų.
Pradėti derybas dėl trijų naujų „Embraer“ C-390 transporto orlaivių įsigijimo birželį rekomendavo Valstybės gynimo taryba (VTG). Pasak D. Šakalienės, kariniu patarimu pasirėmusi VGT vienbalsiai pritarė deryboms dėl šių lėktuvų NATO šalių grupėje.
Savo ruožtu, L. Kasčiūnas siūlo pirkimą sustabdyti, kol vyksta minėtas ikiteisminis tyrimas. Konservatorių lyderio teigimu, NSGK taip pat yra pasiūliusi nukelti karinių transporto orlaivių pirkimą po 2030-ųjų, kai bus visiškai suformuota Lietuvos divizija.
Naujausi komentarai