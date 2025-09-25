Seimas planuoja tvirtinti Vyriausybės programą, prisieks ministrų kabinetas

Atlikus šias procedūras bus baigtas socialdemokratės Ingos Ruginienės vadovaujamos Vyriausybės formavimas.
Vyriausybės programoje valdantieji įsipareigoja gerokai didinti gynybos biudžetą – iki 5 proc. bendrojo vidaus produkto.
Taip pat žadama kadencijos metu nebeįvedinėti naujų mokesčių, išskyrus bankams taikomą finansinio stabilumo mokestį, kurio detalės išlieka nežinomos. Programoje įrašytas ir pažadas stabdyti dyzelino akcizo kėlimą, tačiau sparčiau didinti tabako, elektroninių cigarečių ir alkoholio akcizus.
Naujasis kabinetas atsisako idėjos steigti Regionų ministeriją, tačiau likusioje programoje įsipareigojimai didesne dalimi kartojasi su ankstesnės Gintauto Palucko Vyriausybės pažadais.
Tarp jų – spartesnis pensijų indeksavimas, socialinių ir kitų išmokų, viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų augimas, mažesnės eilės gydymo įstaigose, didesnis dėmesys kelių priežiūrai, priemokų už sveikatos draudimu apmokamas paslaugas uždraudimas, geresnės sąlygos verslui.
Užsienio politikoje srityje būsimoji Vyriausybė švelnina retoriką Kinijos atžvilgiu ir deklaruoja siekį normalizuoti diplomatinį atstovavimą su šia valstybe.
Opozicija registravo Seimo nutarimą, kuriuo siūloma nepritarti Vyriausybės programai.
BNS rašė, kad rugpjūtį po premjero Gintauto Palucko atsistatydinimo ir ankstesnės valdančiosios daugumos iširimo sudaryta Socialdemokratų partijos, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijų koalicija, Seime ji turi 82 narius.
Šios frakcijos formavo ir naują ministrų kabinetą.
Jame darbą pradės aštuoni nauji ministerijų vadovai, šeši jį tęs.
Aplinkos ministerijai vadovaus „Nemuno aušros“ deleguotas Kastytis Žuromskas, Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – „valstiečių“ atstovas Edvinas Grikšas, Energetikos ministerijoje toliau dirbs Žygimantas Vaičiūnas, Finansų ministerijos vadovo pareigas eis Kristupas Vaitiekūnas, Krašto apsaugos ministerijai toliau vadovaus socialdemokratė Dovilė Šakalienė.
Kultūros ministerijos valdymą perims „aušriečių“ deleguotas Ignotas Adomavičius, Susisiekimo ministerijai vadovaus Juras Taminskas, sveikatos apsaugos ministre lieka Marija Jakubauskienė, darbą tęs ir švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.
Teisingumo ministerijai vadovaus Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos politikė Rita Tamašunienė, Lietuvos diplomatijos vadovu liks Kęstutis Budrys, Vidaus reikalų ministerijai toliau vadovaus Vladislavas Kondratovičius, o naujuoju Žemės ūkio ministru bus Andrius Palionis.
