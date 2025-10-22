Seimas prezidentui tėškė antausį – per teisėjus

Konstitucinis Teismas praturtinamas dar vienu politiku, šįkart socialdemokratu. Seimas sveikina J. Sabatauską.
„Labai keistai. Dar man reikia apsiprasti“, – sakė Seimo narys J. Sabatauskas.
Konstitucinio Teismo politizavimą pradėjo konservatoriai. Užpernai taip pat – tiesiai iš savo frakcijos į Konstitucinį Teismą išsiuntė ilgametį Seimo narį Stasį Šedbarą.
„Niekada nedirbau taip sau, konservatoriams. Dirbau Lietuvai, įstatymų leidybai“, – kalbėjo S. Šedbaras.
„Jau „n“ kartų sakiau, kad esu visada neutralus, vadovaujuosi tik teise ir teisine sąmone“, – teigė J. Sabatauskas.
Seimas antradienį balsavo dėl trijų kandidatų į teisėjus: Juozo Oleko pateikto J. Sabatausko, Aukščiausiojo Teismo pateikto, šio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininko Artūro Driuko ir prezidento pateikto Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dekano Haroldo Šinkūno.
Likus vos kelioms valandoms iki šio balsavimo, prezidentas sukritikavo socialdemokratus dėl J. Sabatausko.
„Pasisakau ir visada pasisakiau prieš Konstitucinio Teismo politizavimą. Gaila, kad šitą kamuolį pradėjo vynioti ankstesnioji valdžia, o dabartinė valdžia seka tuo kamuoliu. Tikrai taip neturėtų būti“, – pabrėžė Gitanas Nausėda.
Po to Seimas J. Sabatauską ir A. Driuką patvirtino, o prezidento teiktą H. Šinkūną atmetė. Manoma, kad tai valdančiųjų kerštas prezidentui.
„Už tai, kad jis juos šiek tiek iškankino su koaliciniais dalykais, su ministrų tvirtinimais, ir turbūt paskutinis lašas buvo kritiškas jo pasisakymas apie J. Sabatausko kandidatūrą, kuris paskelbtas antradienį“, – svarstė Seimo narys Jurgis Razma.
Kaip ir užpernai sprendžiant dėl S. Šedbaro, dėl J. Sabatausko net nėra mūšio – prieš pasisako vienas kitas, o socialdemokratai atsipalaidavo už salės.
Konstitucinis Teismas sprendžia, ar Seime priimti įstatymai atitinka Konstituciją. Vadinasi, J. Sabatauskas vertins įstatymus, kuriuos priimant pats ir dalyvavo.
„Nežinau, nematyčiau tame politizavimo. Į teismą turi ateiti kompetentingi, pasiruošę žmonės. J. Sabatauskas tikrai turi kompetencijos“, – sakė I. Ruginienė.
Be to, J. Sabatauskas ir toliau priiminės įstatymus – iš Seimo dar nesitraukia.
„Mandatą dėti tikrai dar anksti, nes dar nėra įgaliojimų veikti“, – aiškino J. Sabatauskas.
Kaip teisėjas jis prisieks tik kovo mėnesį.
Paklaustas, ar bus Seimo nariu iki pat kovo mėnesio, nors jau paskirtas teisėju, J. Sabatauskas sakė palaukti.
„Palaukite, dar oficialiai nepaskelbta. Išeisiu po to“, – atsakė J. Sabatauskas.
„Atrodys blogai, nes jis jau yra suvoktas kaip Konstitucinio Teismo teisėjas“, – vertino J. Razma.
O kai J. Sabatauskas jau tikrai išeis, į Seimą vietoje jo ateis premjerės patarėjas Tadas Vinokuras.
„Tai aišku. Čia šventas reikalas, rinkėjai vis tiek davė reitingo taškų“, – sakė T. Vinokuras.
J. Sabatauskas Seime jau 25 metus, S. Šedbaras buvo 15 metų. Laisvės partijos pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius neseniai viešai atsiprašė, kad anuomet dalyvavo suokalbyje dėl S. Šedbaro. Bet konservatoriai ir toliau jaučiasi nesuklydę.
„Nematau ko atsiprašyti. Ar yra kažkokių žinių, kad S. Šedbaras blogai dirba Konstituciniame Teisme?“ – retoriškai klausė J. Razma.
Konservatoriai tikina, kad S. Šedbaro patirtis geresnė. O dėl J. Sabatausko tinkamumo kreipsis į tą patį Konstitucinį Teismą. Savo ruožtu prezidentas H. Šinkūną svarsto teikti antrą kartą.
