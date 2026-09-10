Seimas rinksis į pirmąjį rudens sesijos posėdį

Parlamento vadovas Juozas Olekas yra sakęs, kad iki gruodžio 23 dienos vyksiančioje sesijoje ypatingas dėmesys bus skiriamas saugumui bei demografinėms problemoms.
„Daugiausia dėmesio esame nusiteikę skirti saugumui, gynybai ir atsparumui. (...). Antroji tema – tai yra demografinių problemų sprendimas, apimantis gimstamumo didinimą, taip pat diasporos susigrąžinimą į Lietuvą bei valdoma migracija“, – teigė jis.
Rudens sesijos darbų programos projekte – daugiau kaip 550 teisės aktų projektų, per 330 jų pasiūlė įrašyti Seimo nariai.
Parlamentarai, be kita ko, turėtų apsispręsti dėl siūlymo iš Konstitucijos išbraukti nuostatą dėl branduolinio ginklo dislokavimo Lietuvoje bei patvirtinti atnaujintą Nacionalinio saugumo strategiją.
Dar ketvirtadienį bus pateiktas siūlymas dėl merų ir savivaldybių tarybų rinkimus rinkimus rengti 2027 metų kovo 7-ąją, taip pat pataisos, numatančios viešo seksualinių nusikaltėlių registro sukūrimą.
Sesijos metu Seimo nariai taip pat tvirtins kitų metų biudžetą.
Praėjusią savaitę susitikę valdančiųjų partijų lyderiai tikino dar neturintys atsakymo, kiek lėšų gynybai bus numatyta ateinančių metų gynybos biudžete, tačiau žadėjo, jog Lietuva liks vadinamajame 5 proc. klube.
Tuo metu prezidentas Gitanas Nausėda yra išsakęs lūkestį, kad krašto apsaugos sistemos biudžetas eurais kitąmet bus didesnis negu šiemet. Lietuva šių metų biudžete gynybai yra suplanavusi skirti 5,38 proc. bendrojo vidaus produkto, apie 4,8 mlrd. eurų.
Prieš pirmąjį posėdį parlamente aptarti Seimo rudens sesiją susitiks koalicijos taryba. Politikai pasikalbės apie numatomas vadinamojo šeimos politikos paketo priemones, baigtą rengti Vyriausybės programos priemonių planą.
Ministrų kabinetas į sesijos darbų programą pasiūlė įrašyti 127 teisės aktų projektus. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra tikinęs, kad prioritetas teikiamas „saugiam žmogui saugioje valstybėje“.
Ketvirtadienį turėtų būti pristatytas šeimos politikos paketas, skirtas skatinti gimstamumą, gerinti vaiko priežiūros išmokų sistemą ir padėti jaunoms šeimoms įsigyti būstą.
Sesijos metu taip pat planuojama didinti šauktinių skaičių, įteisinti visuotinį nemokamą pradinukų maitinimą bei kelti mokslininkų algas. Be kita ko, bus siūloma steigti laisvąją ekonominę zoną Visagine, riboti degalų kainų kėlimo dažnumą bei supaprastinti viešuosius pirkimus ir valstybės tarnybos reguliavimą.
Dešimt projektų, kurie bus aptariami, pateikė G. Nausėda.
Šalies vadovas siūlo aiškiau nustatyti papildomam individualiosios socialinio draudimo pensijos dalies indeksavimui panaudotinas papildomas lėšas, numatyti sąlyginį laikiną nulinį gyventojų pajamų mokestį gimus antram ar kitam vaikui, įtvirtinti bazinių regiono sveikatos paslaugų tikslinį finansavimą.
Sesijos metu planuojama surengti 46 posėdžius. Iš jų trys bus skirti opozicinių frakcijų darbotvarkėms.
Per metus parlamentas renkasi į dvi sesijas – pavasario ir rudens.
Naujausi komentarai