Seimas per šiuos metus komandiruotėms išleido virš 420 tūkst. eurų

Vis dėlto daugiausia lėšų – per 158 tūkst. eurų buvo sumokėta už Seimo parlamentinių delegacijų komandiruotes tarptautinėse organizacijose ir forumuose. Toliau išlaidų lentelėje rikiuojasi lėšos, skirtos Seimo komitetų dalyvavimui ES Tarybos ir Europos Parlamento rengiamuose susitikimuose – tam parlamentarai 2019 m. išleido per 65 tūkst. eurų.

Tuo tarpu Seimo vadovų komandiruotės sudarė daugiau kaip 64,6 tūkst. eurų išlaidų. Tai – 4,6 tūkst. eurų daugiau nei buvo planuota. Parlamentinės diplomatijos finansavimas siekė per 53 tūkst. eurų, o nenumatytoms komandiruotėms Seimas skyrė per 34 tūkst. eurų. Parlamento Rytų partnerystės programos komandiruotėms buvo išleista 23,9 tūkst. eurų, o Seimo komitetų komandiruotėms – daugiau nei 15 tūkst. eurų. Parlamentinės diplomatijos pagrindiniai komitetai – Europos reikalų, Nacionalinio saugumo ir gynybos bei Užsienio reikalų komitetai kartu komandiruotėms išleido per 2,6 tūkst. eurų.

Daugiausia išlaidų iš visų frakcijų komandiruotėms turėjo LVŽS frakcija – jie darbo vizitams iš viso išleido 2 774,43 euro. Tai vienintelė Seimo frakcija, viršijusi planuotas komandiruotėms skirti lėšas – „valstiečiai“ planavo 2019 m. komandiruotėms išleisti 2,7 tūkst. eurų.

Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija iš planuotų 1550 eurų komandiruotėms išleido 19,8 euro, o Liberalų sąjūdžio frakcija, planavusi 600 eurų skirti komandiruotėms, išleido 3 eurus.

Visos kitos Seimo frakcijos komandiruotėms neišleido nieko arba komandiruotės galėjo būti finansuojamos kitos šalies.

Seimo valdyba metų pradžioje buvo suplanavusi, kad išlaidos komandiruotėms sieks 472 tūkst. eurų.