Seime prasideda NATO Parlamentinės Asamblėjos pavasario sesija

Taip pat ypatingas dėmesys šioje sesijoje bus skiriamas kolektyvinės gynybos stiprinimui, Ukrainos rėmimui, atsparumui hibridinėms grėsmėms, strateginių išteklių saugojimui didinant gynybos išlaidas, investicijoms į partnerystes strategiškai svarbiuose regionuose ir gynybai kritiškai svarbių technologijų sistemų vystymui bei sparčiam jų integravimui NATO gynybos planuose, pranešė Seimas.
Seimo delegacijos NATO PA pirmininko Šarūno Biručio teigimu, Vilniuje vykstanti pavasario sesija Lietuvai yra labai svarbi, nes ji dar kartą patvirtina mūsų šalies vaidmenį kaip aktyvios ir patikimos transatlantinės bendruomenės narės.
„Tai ne tik aukšto lygio politinis renginys, bet ir aiškus signalas, kad NATO parlamentinė diplomatija vyksta arti regionų, kuriems saugumo klausimai nėra teoriniai“, – sakė jis.
Parlamentinė dimensija yra esminė tam, kad NATO sprendimai turėtų tvirtą demokratinį pagrindą.
Anot Seimo nario, ši sesija prisideda prie NATO ateities formavimo parlamentiniu lygmeniu.
„Būtent čia nacionalinių parlamentų atstovai derina politinius požiūrius, stiprina visuomenių palaikymą NATO sprendimams ir siunčia aiškią žinią apie Aljanso vienybę. Parlamentinė dimensija yra esminė tam, kad NATO sprendimai turėtų tvirtą demokratinį pagrindą“, – pabrėžė politikas.
Sesijoje dalyvaus beveik 300 parlamentarų iš 32 NATO valstybių narių ir apie 80 atstovų iš kitų 22 valstybių partnerių ir tarptautinių organizacijų.
Šeštadienį ir sekmadienį vyks NATO PA komitetų ir politinių grupių posėdžiai, o pirmadienį – plenarinė sesija.
Sesijos pabaigoje numatoma priimti deklaraciją.
NATO PA yra tarpparlamentinė organizacija, kurioje NATO valstybių parlamentarai kartu su asocijuotais Asamblėjos nariais bei kitų šalių partneriais aptaria jų šalims ir visam Aljansui rūpimus klausimus politikos, saugumo ir ekonomikos srityje.
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