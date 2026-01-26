Seimo darbo grupė išklausys VU ekspertus, Viešųjų pirkimų tarnybos, Mokesčių inspekcijos atstovus

Darbotvarkėje numatyta, kad Viešųjų pirkimų tarnybos darbuotojai pateiks LRT atliekamų pirkimų vertinimą, Valstybinės mokesčių inspekcijos pareigūnai pristatys patikrinimo dėl LRT sudarytų autorinių ir paslaugų teikimo sutarčių bei darbuotojų gaunamų naudų rezultatus, Valstybinės darbo inspekcijos pareigūnai informuos, kaip įstaigoje užtikrinamos darbuotojų teisės.
Taip pat numatyta išklausyti Vilniaus universiteto ekspertų parengtą poveikio vertinimą anksčiau Seime svarstytoms LRT įstatymo pataisoms, lengvinančioms nacionalinio transliuotojo vadovo atleidimo tvarką.
Darbo grupė yra numačiusi išklausyti ir Kultūros ministerijos atstovų pranešimą.
Seimas gruodžio pabaigoje sudarė darbo grupę parengti LRT įstatymo pataisas, kaip reikėtų tobulinti nacionalinio transliuotojo valdyseną.
Jai priklauso 12 politikų ir trijų žiniasklaidos organizacijų atstovai. Kaip išorės ekspertai pakviesti Medijų tarybos deleguoti žmonės. Dalyvauti grupės veikloje atsisakė Žurnalistų profesionalų asociacijos ir LRT iniciatyvinės grupės atstovai, nes į jos sudėtį neįtrauktos Medijų tarybos pasiūlytos organizacijos.
Grupė savo išvadas ir siūlymus turi pateikti iki vasario 14 dienos.
Kaip rašė BNS, darbo grupė sudaryta po to, kai valdantiesiems Seime nepavyko skubos tvarka priimti savo parengtų pataisų, pagal kurias LRT generalinis direktorius galėtų būti atleidžiamas pareiškus jam nepasitikėjimą, kai nepatvirtinama metinė transliuotojo veiklos ataskaita arba apkaltinus jį netinkamu funkcijų vykdymu. Tokiu atveju nacionalinio transliuotojo vadovas pareigų netektų slaptai balsavus septyniems tarybos nariams iš 12.
Dabar galiojantis įstatymas numato, kad LRT generalinis direktorius gali būti atleistas balsuojant atvirai, tam reikia aštuonių iš 12 tarybos narių balsų, o atleidimo pagrindas turi būti viešasis interesas.
Dėl grėsmės žodžio laisvei gruodį prie Seimo surengti keli protesto mitingai, juose dalyvavo daugiau kaip po 10 tūkst. žmonių.
