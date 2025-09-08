 Seimo komitete – kandidatai į žemės ūkio, susisiekimo ministrus

Seimo Aplinkos apsaugos komitetui pirmadienį prisistatys kandidatai į žemės ūkio, susisiekimo ministrus.

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė į susisiekimo ministro postą siūlo socialdemokratų kandidatą Jurą Taminską, į žemės ūkio ministrus – „Nemuno aušros“ siūlomą Audrių Palionį.

Buvo planuotas susitikimas ir su į aplinkos ministrus siūloma „Nemuno aušros“ deleguota Renata Saulyte, tačiau penktadienį pranešta, kad paskirtoji premjerė Inga Ruginienė informavo prezidentą Gitaną Nausėdą neteiksianti jos kandidatūros.

Seimo Liberalų sąjūdžio frakcijos seniūnės pavaduotojas, komiteto narys Simonas Gentvilas sako, kad komitetas kandidatus kviečia vadovaudamasis Europos Parlamento praktika, kai pretendentai į eurokomisarus išklausomi komitetuose,

„Aplinkos komitetui itin svarbu, kad ministrai, kurie aplinkosaugos srityje kol kas visiškai nauji, aiškiai jaustų Seimo aplinkosaugos prioritetus“, – BNS sakė S. Gentvilas.

Komiteto nariai tikisi sužinoti kandidatų veiklos viziją, numatomą politinę komandą, svarbiausias ir greičiausiai spręstinas problemas, planuojamus pokyčius.

