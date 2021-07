Seimo komiteto vadovas su užsienio kolegomis pasmerkė represijas Kuboje

„Mes, nacionalinių parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkai, reiškiame tvirtą ir absoliučią paramą Kubos žmonėms, aiškiai parodžiusiems savo troškimą gyventi laisvesnėje ir teisingesnėje šalyje, kurioje yra daugiau lygybės“, – sakoma pareiškime.

Jį Ž. Pavilionis ketvirtadienį paskelbė kartu su JAV, Jungtinės Karalystės, Čekijos, Estijos, Latvijos parlamentų užsienio reikalų komitetų pirmininkais.

„Vieningai remiame Kubos žmonių siekius sukurti naują demokratinę ateitį, kurioje pagrindinis dėmesys būtų skiriamas žmogaus orumui ir socialiniam teisingumui. Raginame Kubos režimą daryti tą patį“, – sakoma pareiškime.

„Griežtai smerkiame Kubos valdžios institucijas už smurto, bauginimo ir cenzūros naudojimą siekiant atimti kubiečių konstitucines teises susirinkti ir taikiai protestuoti“, – pažymi komitetų vadovai.

Politikai taip pat ragina taikyti tikslines sankcijas Kubos revoliucinių ginkluotųjų pajėgų, Kubos vidaus reikalų ministerijos, Kubos nacionalinės revoliucinės policijos nariams ir visiems tiems, kurie prisidėjo prie smurtinio taikių protestų malšinimo ar žmogaus teisių pažeidimų.

Prieš porą savaičių Kuboje tūkstančiai žmonių išėjo į kelių miestų gatves protestuoti prieš komunistinę vyriausybę, dėl pandemijos įvestus suvaržymus, vangų skiepijimą ir sunkią ekonominę padėtį.

Sostinėje Havanoje policija kelių šimtų žmonių minią vaikė ašarinėmis dujomis, per šimtą protestuotojų buvo sulaikyta.

Tokių mitingų šalyje nėra buvę nuo Kubos revoliucijos laikų. Jie kilo šaliai išgyvenant didžiausią per 30 metų ekonominę krizę, kai nuolat trūksta elektros, maisto ir vaistų. Be to, pastaruoju metu saloje pablogėjo padėtis dėl COVID-19.