Šiaurės ir Baltijos šalys priėmė pareiškimą dėl naujausios Rusijos dezinformacijos kampanijos

„Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai kategoriškai atmeta tiesmukišką Rusijos dezinformacijos kampaniją ir melagingus teiginius, remiamus Baltarusijos, po oro erdvės pažeidimų Šiaurės ir Baltijos regione. Griežtai smerkiame Rusijos grasinimus panaudoti jėgą prieš Latviją bei kitas valstybes regione“, – rašoma pareiškime.
Pasak ministrų, incidentai, susiję su dronais, įskrendančiais į NATO oro erdvę, yra tiesioginė neteisėto Rusijos agresijos karo prieš Ukrainą pasekmė. Šiaurės ir Baltijos šalys niekada neleido savo teritorijos ar oro erdvės naudoti taikiniams Rusijoje atakuoti.
Ministrų pareiškime teigiama, kad Rusija siekia nukreipti dėmesį nuo savo neteisėto karo ir įbauginti NATO sąjungininkus.
„Ukraina turi teisę gintis pagal Jungtinių Tautų Chartijos 51 straipsnį. Toliau tęsime tvirtą politinę, diplomatinę, karinę ir finansinę paramą Ukrainai, kad būtų pasiekta teisinga ir ilgalaikė taika, visiškai atitinkanti JT Chartijos principus“, – pareiškė Šiaurės ir Baltijos šalių užsienio reikalų ministrai.
Pareiškime rašoma, kad Šiaurės ir Baltijos šalys, kaip NATO sąjungininkės, toliau vieningai gins Aljanso teritoriją ir oro erdvę, įsipareigodamos visapusiškai laikytis kolektyvinės gynybos pagal 5-ąjį straipsnį.
„Stiprus ir patikimas atgrasymas ir gynyba, ypač NATO rytiniame flange, išlieka būtini mūsų saugumui užtikrinti. Šiaurės ir Baltijos šalys toliau stiprins savo gynybos pajėgumus. Taip pat tęsime pastangas kovoti su Rusijos piktavališkais veiksmais, įskaitant dezinformaciją“, – pareiškė užsienio reikalų ministrai.
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