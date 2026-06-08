 Sinkevičius europarlamentaro kėdę keis į ministro?

Sinkevičius europarlamentaro kėdę keis į ministro?

2026-06-08 09:22
Lukas Juozapaitis (BNS)

Socialdemokratams kviečiant Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“ prisijungti prie valdančiosios koalicijos, pastarosios partijos lyderis Virginijus Sinkevičius neatmeta, jog galėtų europarlamentaro kėdę keisti į ministro.

Virginijus Sinkevičius
Virginijus Sinkevičius / P. Peleckio / BNS nuotr.

„Neatmeskime nieko, kol kas manau, kad tai yra atviras klausimas. Kokie bus prioritetai, Vyriausybės perkrova, viskas priklausys nuo to“, – LRT radijui pirmadienį sakė V. Sinkevičius, paklaustas, ar sutiktų pradėti darbą Ministrų kabinete.

Kaip rašė BNS, socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius šeštadienį sakė, jog V. Sinkevičius galėtų tapti užsienio reikalų ministru.

Anot demokratų pirmininko, klausimai dėl būsimos Vyriausybės sudėties ir apskritai partijos prisijungimo prie koalicijos dar atviri. Jo teigimu, partija galutinai apsispręsti dėl socdemų pasiūlymo turėtų valdybos posėdyje antradienį.

V. Sinkevičius teigė dar prieš tai susitiksiantis su partijos skyrių pirmininkais.

Anot politiko, panašu, kad partija rodo palankumą prisijungimui prie koalicijos.

„80 proc. („Vardan Lietuvos“ skyrių – BNS) lyg ir rodo pritarimą, bet čia nuomonė iš kelių tik skyrių, tikrai ne visų. Reikia išklausyti visų pirmininkų nuomonių“, – kalbėjo V. Sinkevičius.

Pasak politiko, dar sunku pasakyti, kaip partijoms seksis derėtis, tai priklausys nuo to, kokia apimtimi bus sutarta keisti Vyriausybės programą ir priemonių planą.

Šiuo metu koalicija parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socialdemokratų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.

Šiame straipsnyje:
Virginijus Sinkevičius
ministras
koalicija

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Komentarai

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Komentarai

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Fui...
Socialdemokratų politinis dugnas. Taigi formuojant pirmą koalicijos vyriausybę koks buvo demokratinio skvernelio ir kitų rėkimas dėl LVŽS pakvietimo į koaliciją, pamiršote ? Rėkė- ne ir pakvietė NA !!! Skverneliniai dėl seimo pirmininko posto ( kuris pagal susitarimą su NA ) kiek atsimenu demokratams buvo padovanotas, o LVŽS nepakviesta į valdančiąją koaliciją ! Paaiškėjus konservatoriaus ir demokrato skvernelio kyšio istorijai socdemai į koaliciją pakvietė LVŽS , o dabar socdemai į koaliciją kviečia vėl " demokratus ", nors jų sinkevičius viešai ES kartu su liberaliais ir konservatoriais dergė Lietuvą dėl LRT įstatymo ? Visas chaosas ir prasidėjo nuo " demokratų " , o paaiškėjus, kad širinskienės katinas gali dalyvauti politikoje ( LRT ) liko tik panieka kaip ir konserVatų barškuolėms kartu su politinės korupcijos byloje nuteista partija Liberalų sąjūdžiu. Socialdemokratai man partija be vertybių, bestuburiai, liberalių konserVatų pašluostės. Mano nuomonė.
1
0
Pelėda
Briuselyje mokami pinigai už nieko nedarymą. Mano manymu jis nieko gero Lietuvoje nenuveiktų...
3
0
Ups
Ir kam jam to reikia...ten keliskart didesnis atlyginimas ir ramybė
4
0
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