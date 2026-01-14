Sinkevičius: pagrindo diskusijoms dėl Paleckio statuso nėra

„Tai asmuo, kuris Lietuvos teismo sprendimu yra pripažintas kaltu už pasikėsinimą šnipinėti Rusijos Federacijos naudai, vykdant jos žvalgybos nurodymus. A. Paleckis šiuo metu atlieka teisėtai paskirtą bausmę“, – socialiniame tinkle „Facebook“ trečiadienį rašė M. Sinkevičius.
Taip socdemų lyderis teigė po to, kai partijos garbės pirmininkas Vytenis Povilas Andriukaitis A. Paleckį pavadino politiniu kaliniu.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė trečiadienį teigė, kad tokie V. P. Andriukaičio vertinimai nėra priimtini demokratinėje valstybėje.
„Kartais tam tikrų komentarų net nenoriu komentuoti. Jeigu mes pradėsime dabar svaidytis dar ir tokiais vertinimais, tai kuo mes skiriamės nuo Rusijos. Man atrodo niekuo“, – spaudos konferencijoje Vyriausybėje sakė ji.
BNS rašė, kad V. P. Andriukaitis tinklalaidėje „Politika“ teigė, jog jei būtų jo valia, jis nebūtų siūlęs Baudžiamojo kodekso pataisų, už kurias A. Paleckis šiuo metu sėdi kalėjime.
Anot socdemų garbės pirmininko, A. Paleckis yra politinis kalinys, niekuo nepavojingas žmogus.
Buvęs politikas ir diplomatas A. Paleckis yra nuteistas pusšeštų metų kalėjimu už rengimąsi šnipinėti Rusijai ir šiuo metu atlieka laisvės atėmimo bausmę.
Jis taip pat yra nuteistas dėl Sovietų Sąjungos nusikaltimų neigimo menkinant partizanus.
Praėjusiame dešimtmetyje A. Paleckis buvo nuteistas už sovietų agresijos neigimą per 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, kai pareiškė, kad tądien „saviškiai šaudė į savus“.
A. Paleckis yra dirbęs Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, Seimo pirmininko pavaduotojo patarėju, Vilniaus vicemeru, 2004–2007 metais ėjo Seimo nario pareigas.
