Siūloma stabdyti Narkotikų kontrolės departamento pertvarką

Komitetas pavedė atlikti vertinimą, kokį poveikį padarys departamento pertvarka. Šiam komiteto pirmininkės Linos Šukytės-Korsakės siūlymui trečiadienį pritarė dauguma komiteto narių.
„Yra siūlymas (...) Vyriausybei stabdyti NTAKD reorganizacijos proceso įgyvendinimą, iki bus atliktas nepriklausomas finansinis ir veiklos auditas ir jo pagrindu pakartotinai įvertintas reorganizacijos poveikis: tikslai, numatoma nauda, kaštai ir galimos alternatyvos priemonės siekiamiems rezultatams pasiekti“, – sakė L. Šukytė-Korsakė.
Antradienį NTAKD reorganizavimui pritarta tarpinstituciniame Vyriausybės pasitarime, jį planuota įtraukti į trečiadienį vykusio Ministrų kabineto posėdžio darbotvarkę, tačiau po Seimo komiteto sprendimo, tai nebuvo padaryta.
Planuojamą pertvarką parlamentarams pristačiusi sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigė, kad NTAKD funkcijas ketinama išskirstyti Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM), Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) ir Higienos institutui.
„Mes kalbame ne apie įstaigų naikinimą, o apie jų sutelkimą. Norime, kad būtų pereita prie vieningo, duomenimis grįsto valdymo, kad pasiektume visuomenės sveikatos gerėjimą“, – kalbėjo A. Želvienė.
„Pasižiūrėję NTAKD funkcijas, matome galimybę jas išskirstyti per tris institucijas. Politikos formavimą – Sveikatos apsaugos ministerijai, Higienos institutui, tai, ką jie ir atlieka: stebėsena, prevencija ir projektai šiose srityse. Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui šiek tiek papildomos funkcijos – licencijos ir kontrolė“, – dėstė ji.
Pasak jos, kitose šalyse veikusios į NTAKD panašios įstaigos galiausiai irgi nunyko, o jų funkcijas perėmė kitos.
„Tikslas yra ne sumažinti specialistų, ne atleisti juos, o juos perdėlioti per kitas institucijas, funkcijas stiprinti, o ne jas mažinti“, – kalbėjo A. Želvienė.
Anot jos, planuojama, kad Vyriausybė birželį priims sprendimą dėl reorganizacijos pradžios ir paves institucijoms parengti teisės aktų pakeitimus.
Departamento reorganizacijai prireiktų keisti septynis įstatymus. Numatoma, kad jų parengimas užtruks, tad Vyriausybė galutinį sprendimą dėl NTAKD veiklos nutraukimo ir likvidavimo priimti turėtų iki kitų metų pradžios, o galutinai savo egzistavimą departamentas baigtų iki 2027-ųjų spalio.
Kaip BNS praėjusią savaitę sakė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus, į „vienas rankas“ sutelkti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą.
Departamento direktorė Rita Sketerskienė BNS anksčiau teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvusi informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų.
Komitete R. Sketerskienė teigė, kad NTAKD reorganizacijos procese nori būti „aktyvūs dalyviai“ ir pažymėjo, kad departamentas kartu su SAM ruošiasi Lietuvos pirmininkavimui ES Taryboje.
„Nuo 2024-ųjų kovo 1 dienos, kai pradėjau vadovauti įstaigai, mes ne vieną kartą turėjome funkcijų, rodiklių gryninimą ir šiandien mes turime aiškias veiklos kryptis. Nėra dubliavimo, aš tą noriu atsakingai pareikšti, nes mes su visomis institucijomis tą persižiūrėjome“, – dėstė NTAKD direktorė.
„Kai vyksta pertvarkos, (...) norisi patikinimo ir neskubėjimo dėl tų sprendimų, kad komanda galėtų susitelkti darbams daryti, o ne galvojimui, kas bus su jais, kur jų vieta“, – pridūrė ji.
Vyriausybei planuojant naikinti NTAKD, pats departamentas inicijavo įstaigos nuostatų keitimą. Pakeitimais siūloma sumažinti departamento vadovybę – siekiama atsisakyti privalomai turėti direktoriaus pavaduotoją.
Nutarimo projektu taip pat keičiamas departamento veiklos tikslas – mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, tai yra psichoaktyvių medžiagų pasiūlą ir paklausą. Tiksluose neminimas alkoholis.
Dabar šios įstaigos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės srityse, siekiant alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos visuomenei sumažinimo arba jos išvengimo, ir ją įgyvendinti.
Kaip rašė BNS, NTAKD yra Vyriausybei pavaldi įstaiga, įkurta 2011 metais, kai buvo sujungtas Narkotikų kontrolės departamentas bei Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.
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