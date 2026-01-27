Socdemų lyderis: Remigijaus Žemaitaičio apsistumdymo nenagrinėsime

„Darbotvarkėj gal šeši, berods, klausimai. Bet dėl Remigijaus Žemaitaičio klausimo nėra (...), apsistumdymų šiandien nenagrinėsim“, – prieš posėdį žurnalistams sakė politikas.
M. Sinkevičius ragino palaukti teisėsaugos pradėto tyrimo rezultatų.
Kaip skelbė BNS, „aušriečių“ lyderis su protestavusiu jaunuoliu apsistumdė per praėjusią savaitę vykusį susitikimą su gyventojais Vilkaviškyje. Dėl galimai pažeistos viešosios tvarkos prokuratūra pradėjo ikiteisminį tyrimą.
Pats R. Žemaitaitis valdančiųjų susitikime nedalyvaus, tačiau, anot M. Sinkevičiaus, jį pakeis kolegos, o tai – įprasta rutina.
Koalicinėje taryboje taip pat bus aptariamas Kapčiamiesčio poligono klausimas. Valstybės gynimo tarybos sprendimu minėto miestelio prieigose artimiausiais metais planuojama įrengti apie 14,6 tūkst. hektarų karinę teritoriją.
Jo steigimui pavasario sesijoje galutinai pritarti dar turi Seimas. Anksčiau abejones dėl poligono reiškė R. Žemaitaitis.
„Aš noriu tikėt, kad šiandien po koalicijos posėdžio bus pasakyta, kad koalicija konsensuso būdu nusprendė ir palaikys Kapčiamiesčio poligono įkūrimo klausimus ir čia jokių nuomonių išsiskyrimų nėra“, – teigė M. Sinkevičius.
Prezidentas Gitanas Nausėda yra sakęs, kad jei pavasario Seimo sesijoje „Nemuno aušros“ frakcija nepalaikys poligono projekto, tai socialdemokratai turėtų traktuoti kaip koalicijos pabaigą.
Savo ruožtu „valstiečių“ atstovė Ligita Girskienė BNS yra sakiusi, kad jų partija per posėdį kels klausimą dėl politinės jėgos deleguoto žemės ūkio viceministro ir ministro patarėjo atleidimo iš pareigų.
Konfliktas tarp „valstiečių“ ir „aušriečių“ kilo, kuomet Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos deleguotas žemės ūkio viceministras Artūras Pekauskas ir ministro patarėjas Mindaugas Petkevičius turėjo palikti pareigas „Nemuno aušros“ vadovaujamoje Žemės ūkio ministerijoje.
„Tikiuosi, kad šiandien išsiaiškinsime, kaip čia traktuoti – ar kaip pažeidimą, ar kaip tiesiog buitinę situaciją, kurią reikia kažkaip vienaip ar kitaip išspręsti“, – kalbėjo jis.
„Traktuoju taip, kad yra koalicijos partneriai – „Nemuno aušra“ bei Valstiečių ir žaliųjų frakcijos atstovai, ir jie tarpusavy nesutaria, tai mes kaip didesnieji partneriai, tėveliai, bandysim išspręsti ir sutaikyt du mažesnius partnerius“, – tikino socialdemokratų lyderis.
Valstiečių ir žaliųjų partijos pirmininko Aurelijaus Verygos teigimu, „Nemuno aušra“ spaudė „valstiečius“ priimti papildomą „aušriečių“ viceministrą į Ekonomikos ir inovacijų ministeriją bei pradėjo grasinti, kad jeigu ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas to nepadarys, tai bus pašalintas iš pareigų „valstiečių“ viceministras Žemės ūkio ministerijoje.
