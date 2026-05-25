Su JAV kongresmenais susitikę užsienio reikalų ir krašto apsaugos ministrai aptarė regiono saugumą

Kaip pranešė Užsienio reikalų ministerija (URM), K. Budrio susitikimo su kongresmenais Donu Baconu (Donu Beikonu) ir Edu Case‘u (Edu Keisu) metu pabrėžta transatlantinių santykių stiprinimo ir tęstinės paramos Ukrainai svarba.
„JAV karių buvimas Lietuvoje yra nepakeičiamas regioninio atgrasymo elementas. Esame dėkingi JAV Kongresui už nuoseklią paramą Baltijos šalims, kuri yra itin svarbi stiprinant mūsų regiono saugumą“, – pranešime cituojamas K. Budrys.
Ministras padėkojo Kongreso nariams už paramą Baltijos saugumo iniciatyvai bei pabrėžė jos tęstinumo svarbą. Šiais metais Kongresas Lietuvos, Latvijos ir Estijos gynybai skyrė 200 mln. JAV dolerių paramą.
K. Budrys taip pat pabrėžė, kad Lietuva išlieka patikima ir atsakinga NATO sąjungininkė, šiemet gynybai skirianti 5,38 proc. BVP ir nuosekliai stiprina savo nacionalinius pajėgumus, įskaitant ir per glaudų bendradarbiavimą su JAV gynybos pramonės įmonėmis.
Pasak URM, JAV kongreso nariai įvertino Lietuvos lyderystę ir demonstruojamą pavyzdį gynybos finansavimo, energetinės nepriklausomybės srityse, padėkojo už geras tarnybos bei kovinio rengimo sąlygas JAV kariams Lietuvoje.
Kaip pranešė Krašto apsaugos ministerija (KAM), JAV Kongreso nariams už skirtą finansavimą Baltijos saugumo iniciatyvai padėkojo ir R. Kaunas.
„Nepriklausomai nuo politinių pažiūrų, Lietuva JAV Kongrese išskiriama kaip pavyzdinė sąjungininkė – esame vertinami kaip saugumo tiekėjai, o ne vien vartotojai. NATO grindžiamas abipusiu pasitikėjimu ir bendradarbiavimu, o JAV ir Lietuvos pozicija yra aiški: taika įmanoma tik per kolektyvine jėga grindžiamą atgrasymą. Turime vienodą požiūrį – stipri ir atspari Europa NATO Aljanso sudėtyje yra bendras JAV ir Lietuvos tikslas“, – teigė R. Kaunas.
KAM teigimu, didelis dėmesys susitikime skirtas pastarųjų savaičių saugumo incidentams regione: aptarti oro erdvės pažeidimai, dronų keliamos grėsmės bei būtinybė stiprinti oro gynybos ir antidroninius pajėgumus.
Ministras pabrėžė, kad Rusija išlieka ilgalaike ir egzistencine grėsme NATO saugumui, o provokacijos ir oro erdvės pažeidimai tampa vis dažnesni.
R. Kaunas taip pat akcentavo, kad Lietuva ir toliau investuos į sąjungininkų priėmimo infrastruktūrą ir sudarys geriausias įmanomas gyvenimo ir treniravimosi sąlygas JAV kariams, bus toliau stiprinami logistiniai pajėgumai ir užtikrinama visapusiška priimančiosios šalies parama.
Praėjusį rudenį Pabradėje atidaryta nauja karinė infrastruktūra, skirta JAV karių gyvenimo ir treniravimosi sąlygoms gerinti. Šis projektas, kartu su sprendimu išplėsti priimančiosios šalies paramos paketą ir padengti JAV karių buvimo Lietuvoje kaštus, aiškiai patvirtina Lietuvos įsipareigojimą NATO kolektyvinei gynybai ir atgrasymui stiprinti.
Susitikime taip pat aptartas Lietuvos ir JAV bendradarbiavimas gynybos įsigijimų srityje.
D. Baconas – respublikonas, atstovaujantis Nebraskos valstijai, aktyvus Ginkluotųjų pajėgų bei Žemės ūkio komitetų narys, nuo 2021 metų einantis Atstovų rūmų Baltijos šalių grupės bendrapirmininkio pareigas.
E. Case‘as – demokratas iš Havajų, Biudžeto komiteto narys, nuosekliai palaikantis su Baltijos šalių saugumu susijusias iniciatyvas.
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(be temos)