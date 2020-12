Teisininkas apie neva stebuklingo vandens reklamą: juokai menki, gali grėsti bauda

Savaitgalį per tiesioginę transliaciją feisbuke europarlamentaras Viktoras Uspaskichas pasakojo apie neva stebuklingą vandenį, kuris padeda sukurti imunitetą nuo koronaviruso arba gydo virusu jau užsikrėtus. Tokios politiko kalbos juoką sukėlė ir didžiajai visuomenės daliai, ir specialistams. Tiesa, juoktis gal ir nederėtų, nes, pasak Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesoriaus, advokato Vytauto Mizaro, už tokią viešai skleidžiamą informaciją gali grėsti ir bauda.

„Net ir už vandens – tokio nekalto ir visiems būtino produkto – reklamą gali grėsti sankcijos, nes:

1) reklama turi būti padori ir teisinga (Reklamos įstatymo trečias straipsnis);

Net ir už vandens – tokio nekalto ir visiems būtino produkto – reklamą gali grėsti sankcijos.

2) reklama draudžiama, jei joje, be kita ko, piktnaudžiaujama prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka (Reklamos įstatymo ketvirto straipsnio antra dalis šeštas puslapis);

3) draudžiama naudoti klaidinančią reklamą (Reklamos įstatymo penkto straipsnio pirma dalis)“, – vardijo profesorius.

V. Mizaras teigė, jog vertinant reklamos teisingumą atsižvelgiama į kelis svarbius kriterijus. „O kai sprendžiama, ar reklama yra klaidinanti, atsižvelgiama į jos teisingumo, išsamumo ir pateikimo kriterijus, be kita ko į tai, ar reklamoje pateikiami teiginiai yra neteisingi, jeigu reklamos davėjas negali pagrįsti šių teiginių teisingumo jos naudojimo metu (<...> pateikiamų teiginių teisingumą pagrindžiančiais duomenimis nepripažįstami liudijimai ir rekomendacijos asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su pateikiamos informacijos turiniu) (Reklamos įstatymo penkto straipsnio antra dalis pirmas puslapis)“, – feisbuke rašė advokatas.

Vytauto Mizaras/Asmeninio archyvo nuotr.

„Administracinių nusižengimų kodeksas numato fiziniams asmenims administracinę atsakomybę už klaidinamos reklamos naudojimą – nuo 300 iki 560 eurų baudą, o už Lietuvos Respublikos reklamos įstatyme nustatytų kitų reklamos naudojimo reikalavimų ir draudimų nesilaikymą – nuo 140 iki 300 eurų baudą. Juridiniams asmenims numatytos kitokios sankcijos, bet aktualiuoju atveju neaktualu“, – teigė profesorius.

Anekdotas ar rimtas reiškinys?

Aš nežinau, kaip čia vertinti – ar kaip anekdotą, ar kaip rimtą reiškinį. Sunku man iki šiol apsispręsti.

Portalo žurnalistams advokatas V. Mizaras sakė, kad dar iki šiol sunku suvokti tokį V. Uspaskicho apsisprendimą reklamuoti neva nuo COVID-19 gydantį vandenį. „Aš nežinau, kaip čia vertinti – ar kaip anekdotą, ar kaip rimtą reiškinį. Sunku man iki šiol apsispręsti. Nežinau, ką manyti. Sveika nuovoka diktuotų, kad nereikėtų vertinti rimtai, o labiau priimti kaip tam tikrą nerimtą pasakymą, juoką“, – kalbėjo profesorius.

Feisbuko nuotr.

Tačiau, pasak specialisto, kai tokią informaciją viešumoje transliuoja žinomas politikas, juokai menki. „Kita vertus, kai tokią informaciją skleidžia viešas asmuo, užimantis pakankamai rimtas pareigas, tokiu pakankamai rimtu tonu, gal tai reikėtų vertinti ne visai skleidžiamą juoką, o kaip tam tikrą informaciją ir ją, matyt, reikėtų vertinti, ar tokia informacija, kuria iš esmės skatinama įsigyti produktą, kuris, pasak tos informacijos skleidėjo, turi, jo manymu, gydomųjų savybių nuo viruso, ar tai tikrai nėra reklama, nes reklama yra bet koks informacijos skleidimas bet kokia forma, kuria skatinama įsigyti produktą, tam tikrą prekę. Pagal šitos informacijos turinį, kaip ji yra suformuluota, man atrodo, yra aiškus tiesioginis skatinimas įsigyti ir vartoti šitą vandenį. Atrodytų juokingas dalykas, bet jei žiūrėtume formaliai, man atrodo tikrai galima šitos informacijos skleidimą kvalifikuoti kaip reklamą. Tokiu atveju mes turėtume paisyti reklamai keliamų reikalavimų“, – apie reklamos specifiką kalbėjo advokatas.

Abejočiau, ar reklamos skleidėjas galėtų kokiais nors moksliniais įrodymais pagrįsti, kad jo siūlomas įsigyti vanduo tikrai turi gydomųjų savybių, ypač nuo COVID-19.

„Šitoje situacijoje, kai ponas Uspaskichas veikia iš esmės kaip fizinis asmuo, jis neužsakė pas ką nors skleisti šitos informacijos kaip reklamos, nei bukletai buvo leidžiami, tai, kiek žinau, žmogus, kaip fizinis asmuo, perteikė šitą informaciją savo privačiu kanalu. Dėl to aš vertinčiau, kad jis veikė kaip fizinis asmuo, bet nesvarbu, jis vis tiek yra reklamos veiklos dalyvis, šiuo atveju – subjektas. Pagal Reklamos įstatymą, ar laikomasi reklamai nustatytų reikalavimų, sprendžia Vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Kreiptis dėl reklamos reikalavimų pažeidimų nagrinėjimo iš esmės turi teisę bet kurie asmenys, kurių interesai skleidžiama reklama yra pažeisti, valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos bei asmenų interesams atstovaujančios asociacijos. Be to, Vartotojų teisių apsaugos tarnyba gali savo iniciatyva pradėti tyrimą priimdama tam tikrą motyvuotą nutarimą. Čia pačios priežiūros institucijos reikalas ir apsisprendimas“, – sakė V. Mizaras.

Didžiausią klausimą šioje situacijoje kelia tai, ar V. Uspaskichas galėtų pateikti mokslinių įrodymų, jog šis stebuklingas vanduo išties turi gydomųjų savybių. „Reklama pirmiausia turi būti teisinga, neturi būti klaidinanti. Kas dar šitoje situacijoje atrodo įdomu, kad pagal Reklamos įstatymą reklama draudžiama, jei toje reklamoje piktnaudžiaujama prietarais, žmonių pasitikėjimu, jų patirties ar žinių stoka. Man atrodo, kad šitoje situacijoje, kai yra skleidžiama informacija apie vandenį, turintį gydomųjų savybių nuo COVID-19, čia tikrai ši nuostata artima taikymui, nes abejočiau, ar reklamos skleidėjas galėtų kokiais nors moksliniais įrodymais pagrįsti, kad jo siūlomas įsigyti vanduo tikrai turi gydomųjų savybių, ypač nuo COVID-19“, – politiko skleidžiama informacija stebėjosi advokatas.

Profesorius taip pat informavo, kad jeigu reklamos skleidėjas negali pagrįsti teiginių teisingumo, tuomet nėra pripažįstami ir liudijimai ar rekomendacijos tokių asmenų, kurių kompetencija nėra susijusi su teikiamos informacijos turiniu.

V. Uspaskicho gydymo misija

Primename, kad V. Uspaskicho pasidalintoje informacijoje nurodoma, jog vandens Vilniuje galima įsigyti iš Seimo narės, „darbietės“ Ievos Kačinskaitės-Urbonienės. Taip pat nurodomi ir kituose miestuose neva gydomąjį vandenį turinčių platinti asmenų telefonai.

Į V. Uspaskicho gydymo misiją pardavinėti neva COVID-19 gydantį vandenį suskubo sureaguoti teisingumo ministrė Evelina Dobrovolska. Ji įspėja dėl politiko skleidžiamos abejotinos informacijos, ypač tuomet, kai Lietuva yra viena labiausiai koronaviruso paveiktų šalių pasaulyje.

Kiek tai moralu, tai rinkėjai turbūt turėtų tai vertinti. Bet, kaip rodo patirtis, rinkėjai pono Viktoro moralę visada vertina labai atlaidžiai.

„Pandemija yra didelis iššūkis ne tik Lietuvai, tačiau ir visam pasauliui. Lietuva tebėra raudonojoje, labiausiai paveiktoje, zonoje. Europarlamentaro postas apie vandenį, kuris sukuria imunitetą ir gydo nuo COVID-19, o taip pat tai, kad kaip vandens platintoja nurodoma LR Seimo narė, labai neramina“, – ministrė įspėja netikėti garsaus politiko skleidžiama informacija.

Teisingumo ministrės minėtoji parlamentarė I. Kačinskaitė-Urbonienė viešai paneigė V. Uspaskicho informaciją, esą ji platina nuo koronaviruso gydantį vandenį. Savo paskyroje „Facebook“ ji parašė, neva nuo ankstaus ryto sulaukianti skambučių ir iš pradžių esą net nesupratusi, kodėl. „Skanų ir kokybišką mineralinį vandenį gėriau ir geriu, manau, kad vanduo tikrai dar niekam nepakenkė. Tačiau vandens neplatinu, kontaktai taip pat pakeisti. Kiekvienas privalo saugoti save ir kitus, laikytis visų karantino taisyklių, teisingai dėvėti kaukę, plautis rankas, vėdinti patalpas. Būkime sveiki!“ – feisbuke rašė I. Kačinskaitė-Urbonienė.

Vertindama Darbo partijos pirmininko europarlamentaro Viktoro Uspaskicho reklamuojamą vandenį, kuris neva gali apsaugoti nuo COVID-19, ministrė pirmininkė Ingrida Šimonytė teigė, kad tai greičiausiai yra politiko verslo planas.„Labai brangus vanduo, tai matyt, kad žmogus tiesiog bando naudotis proga ir užsidirbti. Kiek tai moralu, tai rinkėjai turbūt turėtų tai vertinti. Bet, kaip rodo patirtis, rinkėjai pono Viktoro moralę visada vertina labai atlaidžiai“, – sakė ji.