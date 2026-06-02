Tomas Godliauskas palieka krašto apsaugos viceministro pareigas

T. Godliauskas teigė išėjimą iš darbo inicijavęs pats, paskutinė jo darbo diena – ketvirtadienis. Pasak viceministro, sprendimas dėl karjeros pokyčių nebuvo spontaniškas, brendo kelis mėnesius.
„Ministras palaimino šitą (sprendimą – BNS), jam tas tinka. Ir man tas tinka, – BNS sakė politikas. – Aš noriu toliau tęsti darbus irgi valstybės labui, bet jau kitoje formoje. Tai šitoje vietoje (pokyčiai vyksta – BNS) be jokių pykčių, paliekant darbų tęstinumą.“
T. Godliauskas teigė kol kas negalintis atskleisti, kur tęs karjerą, tačiau pabrėžė, kad tai greitai paaiškės.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas padėkojo viceministrui už darbą ir taip pat patvirtino, jog šis pareigas palieka abipusiu sutarimu.
„Noriu padėkoti Tomui Godliauskui už darbą visuotinės gynybos ir kibernetinio saugumo klausimais. Jis darbą baigia ketvirtadienį abipusiu sutarimu, savo realizaciją toliau mato nevyriausybiniame sektoriuje“, – BNS perduotame komentare teigė ministras.
Tiesa, kiek vėliau, antradienio popietę, kalbėdamas žurnalistams jis teigė, jog žinia apie T. Godliausko karjeros pokyčius „išėjo truputėlį anksčiau, negu turėjo išeiti“, bei užsiminė, kad darbą baigiantis viceministras nenutols toli nuo gynybos temų.
„Jokio politikavimo įžvelgti šiame procese tikrai negalima ir jo nėra“, – sakė ministras.
R. Kaunas taip pat teigė kol kas negalintis įvardinti naujo kandidato užimti atsilaisvinantį postą, bet pabrėžė, jog „partiškumas tikrai nėra prioritetas“.
„Bus geriausias kandidatas, kuris išmano šitą sritį ir kad jam nereikėtų kažko tai mokytis, o galėtų tiesiog tęsti darbus, sustiprinti kai kuriuos sprendimus, a galbūt įnešti ir naujų požiūrio kampų, taip kad aš manau, kad greičiausiai tai bus nepartinis“, – pastebėjo jis.
Viceministras kuravo visuotinės gynybos klausimus, jis pareigas ėjo ir dabartinio ministro Roberto Kauno pirmtakės Dovilės Šakalienės kabinete.
Prieš tai T. Godliauskas buvo prezidento Gitano Nausėdos patarėjas nacionalinio saugumo klausimais.
T. Godliauskas daugiau nei 20 metų dirbo Lietuvos kariuomenės karininku įvairiuose Lietuvos kariuomenės struktūriniuose padaliniuose ir štabuose. Jis yra apsigynęs magistro laipsnį Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje, studijavo karybą Jungtinėse Valstijose bei Vokietijoje.
LSDP lyderis: ministras jau turi kandidatą
Krašto apsaugos ministras R. Kaunas jau turi, kuo pakeisti pareigas paliekantį viceministrą T. Godliauską, sako Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Pats ministras turi kitą viceministrą, jeigu jis nepakeitė nuomonės, prieš savaitę man minėjo“, – žurnalistams antradienį teigė politikas.
Jis pabrėžė, jog pasitraukiantį viceministrą pareigose keisiantis žmogus „greičiausiai nebus partinis“.
Anot LSDP lyderio, T. Godliausko pasitraukimas nėra „politinė intervencija“, siekiant postuose turėti daugiau su partija susijusių asmenų.
„Aš manau, kad Tomo Godliausko darbu ministras buvo patenkintas, bet, matyt, kad turi ambicingesnių tikslų“, – sakė M. Sinkevičius.
(be temos)