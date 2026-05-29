TS-LKD lyderis apie duomenų vagystę iš RC: nacionalinio saugumo požiūriu – rimta situacija

„Situacija labai rimta, ypač nacionalinio saugumo požiūriu. Rizikas reikia valdyti. Ir taip, yra daug požymių, kad tai yra priešiškų valstybių veikla“, – penktadienį žurnalistams parlamente teigė politikas.
Taip TS-LKD pirmininkas kalbėjo po neeilinio Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdžio, kuriame išklausyta informacija apie įvykdytą kibernetinę ataką ir duomenų vagystę, įvertintos jos keliamos grėsmės.
Anot NSGK nario, sunku suvokti, kodėl žmonės, iš kurių duomenys buvo pavogti, apie tai nebuvo informuoti anksčiau.
Premjerė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino apie incidentą RC sužinoję balandžio 3 dieną, kai visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę informuota gegužės 22 dieną.
Anot jų, balandžio pradžioje nebuvo informacijos apie tai, kad incidentas yra tokio didelio masto.
Opozicinės Liberalų sąjūdžio pirmininkės ir NSGK narės Viktorijos Čmilytės-Nielsen teigimu, visą kaltę bei atsakomybę šiuo metu norima priskirti Registrų centrui.
Viešai paskelbus apie duomenų vagystę, iki tol Registrų centrui vadovavęs Adrijus Jusas pirmadienį pasitraukė iš pareigų.
„Situacija atrodo keistai ta prasme, kad politikai, tai čia ir ministrė pirmininkė, ir bent du ministrai, kurie žinojo, jie galėjo priimti politinį sprendimą informuoti tiek, kiek tai nepakenktų ikiteisminiam tyrimui. Nes ir šiandien tas tyrimas vyksta, bet mes jau apie tai kalbame viešai“, – sakė parlamentarė.
Tuo metu „valstietis“ Dainius Gaižauskas tikino, jog po posėdžio aišku, kodėl buvo pasirinkta tokia informavimo eiga.
„Komiteto nariai, mano galva, gavo visus atsakymus iš tarnybų, kurios chronologiškai paaiškino, kaip identifikavo problemą, grėsmę, kokių veiksmų ėmėsi ir labai daug fokusavosi į tą būtent laiko tarpą, kada buvo nuspręsta ir kodėl nuspręsta informuoti visuomenę“, – kalbėjo jis.
Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Pirminiais duomenimis, vagystės vykdytos šių metų pradžioje, duomenų pasisavinimas pastebėtas balandžio pradžioje.
Tarp nukentėjusių asmenų – prezidentas Gitanas Nausėda, kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras, dalis ministrų, Seimo narių, verslininkų.
(be temos)