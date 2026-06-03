Ukraina siųs ekspertus į Baltijos šalis ir Rumuniją, jie dalysis patirtimi kovojant su bepiločiais

„Latvijai, Lietuvai, Estijai ir Rumunijai – manau, kad dėl to susitarėme – mes paruošime ekspertus. Jie jau ruošiami. Yra numatytos datos, kada mūsų ekspertai ten atvyks ir pasidalys savo patirtimi, kaip tai darėme Artimuosiuose Rytuose. Jų užduotis yra padėti užkirsti kelią iššūkiams ateityje, jei jų kiltų, įskaitant iššūkius, susijusius su bepiločiais orlaiviais, kurie buvo užfiksuoti šiose šalyse“, – trečiadienį Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte pareiškė jis.
V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis.
Ukraina kovo mėnesį paskelbė, kad Ukrainos komandos, kurios specializuojasi apsaugos nuo bepiločių orlaivių „Shahed“ srityje, vyks į Katarą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Saudo Arabiją, jog padėtų sustiprinti gynybą nuo bepiločių keliamų grėsmių.
(be temos)
(be temos)
(be temos)