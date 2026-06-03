 Ukraina siųs ekspertus į Baltijos šalis ir Rumuniją, jie dalysis patirtimi kovojant su bepiločiais

Ukraina siųs ekspertus į Baltijos šalis ir Rumuniją, jie dalysis patirtimi kovojant su bepiločiais

2026-06-03 20:29
Lina Linkevičiūtė (ELTOS)

Ukraina ruošia ekspertų komandas, kurios vyks į Latviją, Lietuvą, Estiją ir Rumuniją, kad pasidalytų savo patirtimi reaguojant į bepiločių orlaivių keliamas grėsmes, sako prezidentas Volodymyras Zelenskis.

Volodymyras Zelenskis
Volodymyras Zelenskis / EPA-ELTOS nuotr.

„Latvijai, Lietuvai, Estijai ir Rumunijai – manau, kad dėl to susitarėme – mes paruošime ekspertus. Jie jau ruošiami. Yra numatytos datos, kada mūsų ekspertai ten atvyks ir pasidalys savo patirtimi, kaip tai darėme Artimuosiuose Rytuose. Jų užduotis yra padėti užkirsti kelią iššūkiams ateityje, jei jų kiltų, įskaitant iššūkius, susijusius su bepiločiais orlaiviais, kurie buvo užfiksuoti šiose šalyse“, – trečiadienį Kyjive vykusioje bendroje spaudos konferencijoje su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte pareiškė jis.

V. Zelenskis pabrėžė, kad Ukraina padės savo partneriams ne tik ekspertinėmis žiniomis, bet ir perėmimo technologijomis.

Ukraina kovo mėnesį paskelbė, kad Ukrainos komandos, kurios specializuojasi apsaugos nuo bepiločių orlaivių „Shahed“ srityje, vyks į Katarą, Jungtinius Arabų Emyratus ir Saudo Arabiją, jog padėtų sustiprinti gynybą nuo bepiločių keliamų grėsmių.

 
Šiame straipsnyje:
Baltijos šalys
Rumunija
Ukraina
bepiločiai
ekspertų komandos

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Komentarai

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Komentarai

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pritariu
Gal geriau tris traktoristus, nes vagiukai saldafonai investuoja- įsisavina traktorius ir kombainus.
1
0
jo
šita šiukšlė nori įtraukti į karą visas Baltijos šalis.
4
0
Bankomatas null
Tuos bepiločius dar reikia turėti. Mūsų KAM bukagalviai labiau ant traktorių linkę. Tai gal atsiųskite mechanizatorius.
4
0
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