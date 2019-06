V. Pranckietis: R. Karbauskis nori dar labiau sutelkti galias vienose rankose

Sekmadienį transliuotame interviu LRT televizijai V. Pranckietis kartojo neketinąs pats trauktis iš Seimo pirmininko pareigų ir teigė, jog tam ir yra numatytos šio pareigūno atleidimo procedūros, siekiant apsaugoti nuo pavienių politikų įnorių tenkinimo.

„Tai yra specialūs saugos diržai tiems veiksmams, kad nuo vieno žmogaus įnorių nepriklausytų valstybės pareigūnų... Dar duok Dieve, prezidentui nors įtakos nesigirdi, bet premjerui įtaka aiški, Seimo pirmininko pozicijai aiški. Vienas žmogus nori viską spręsti, taip neturi ir negali būti valstybėje“, – sakė V. Pranckietis.

Paklaustas, ar tai reiškia kad R. Karbauskis diriguoja ir premjerui Sauliui Skverneliui, V. Pranckietis atsakė: „Taip, jūs viską teisingai supratote. (...) Paklauskite kada nors premjero kai grįš iš atostogų, bet tokie veiksmai vyksta“.

Jis taip pat teigė, jog „valstiečių“ lyderis „privertė Gediminą Kirkilą („socialdarbiečių“ vadovą- BNS) įsivelti į šią situaciją ir tai labai kenkia partijos reputacijai“.

Anot V. Pranckiečio, siūlymas atiduoti Seimo pirmininko poziciją koalicijos partneriams „socialdarbiečiams“ buvo ne pastarųjų, o būtent R. Karbauskio sumanymas.

„Ne G. Kirkilas prašė to posto. Po to jis (G. Kirkilas - BNS) tada jau pradėjo norėti, kai jo paprašė, kad jis paprašytų to posto“, – aiškino V. Pranckietis.

Jis taip pat patvirtino, jog kiek anksčiau su G. Kirkilu buvo kalbėta ir dėl galimybės jam kandidatuoti į eurokomisaro poziciją. V. Pranckiečio manymu, G. Kirkilas pagal kompetenciją būtų vienas rimčiausių galimų kandidatų.

Parlamento vadovas taip pat užsiminė, kad tai jau trečiasis bandymas jį pašalinti iš Seimo pirmininko pareigų.

„Atsisakyti manęs jau trečią kartą bandoma, tik du kartai buvo labai nevieši ir niekas to negirdėjo, bet tai visada buvo birželio mėnesį - 2017-ais, 2018-ais ir dabar taip pat birželio mėnesį“, – kalbėjo V. Pranckietis.

Jis kartojo, kad R. Karbauskio dar didesnės nemalonės sulaukė po to, kai paragino pasitikrinti pasitikėjimą partijoje. Valstiečių ir žaliųjų sąjungai, V. Pranckiečio teigimu, bus „labai sunku ateiti į Seimo rinkimus, jei eisime su R. Karbauskiu“.

Po prezidento rinkimų „valstiečiai“ ėmėsi iš naujo formuoti valdančiąją daugumą ir pasirašė memorandumą dėl koalicijos su Lietuvos socialdemokratų darbo partija bei „Tvarka ir teisingumu“. Šios partijos taip pat laukia prisijungiant Lietuvos lenkų rinkimų akcijos – Krikščioniškų šeimų sąjungos atstovų.

Koalicijos memorandume numatyta, kad ministru pirmininku toliau siūlomas Saulius Skvernelis, o Seimo pirmininko postas atitenka „socialdarbiečiams“.

„Valstiečių“ deleguotas Seimo pirmininkas V. Pranckietis atsistatydinti atsisako.

Pagal Seimo statutą, pasiūlymą atleisti Seimo pareigūną, kurį skiria Seimas, motyvuotu raštu gali pateikti Seimo valdyba, komitetas ar ne mažiau kaip penktadalis (29) Seimo narių. Sprendimas dėl nepasitikėjimo priimamas slaptu balsavimu daugiau kaip pusės visų parlamentarų balsų dauguma, tai yra reikia ne mažiau kaip 71 balso.