Veryga: jos vietoje aš būčiau pasitraukęs pats

„Aš manau, kad taip“, – trečiadienį Žinių radijui sakė europarlamentaras.
Jis pabrėžė manantis, kad LRT vadovė iš pareigų turėjo trauktis pati ir gerokai anksčiau, tik kilus konfliktui su taryba.
„Jos vietoje aš būčiau pasitraukęs tiesiog pats, jeigu būčiau tokioje situacijoje. (...) Tai čia ne apie atleidimą kalbam, o atleidimui, be abejo, reikia aiškių pagrindų, bet manau, kad tų pagrindų yra daugiau negu pakankamai“, – sakė A. Veryga.
Kaip rašė BNS, antradienį Seimas patvirtino naują LRT valdysenos modelį, kuriuo įsteigiama valdyba, išplečiama taryba, įvedamos jos kadencijos.
Generalinis direktorius iš pareigų nepasibaigus jo įgaliojimų laikui galės būti atleistas ne mažiau kaip dviejų trečdalių visų tarybos narių dauguma, jeigu jis nebeatitiks nepriekaištingos reputacijos, kitų įstatyme direktoriui keliamų reikalavimų ar jeigu nustatoma, jog neatlikdamas arba netinkamai atlikdamas funkcijas jis padarė šiurkštų darbo pareigų pažeidimą.
Priimant pataisas valdančiųjų balsais nutarta nekeisti darbo grupės pasiūlytų įstatymo nuostatų įsigaliojimo terminų. Tai reiškia, kad dabartinė LRT direktorė galėtų būti atleista pagal naują tvarką.
Seimas atmetė Specialiųjų tyrimų tarnybos siūlymą palikti nuostatą, kad LRT generalinis direktorius turėtų būti skiriamas į pareigas ir atleidžiamas iš jų atviru balsavimu. Palikta darbo grupės pasiūlyta nuostata, jog dėl balsavimo būdo apsispręs LRT taryba.
Parlamentarai apribojo LRT direktoriaus kadencijas, tas pats asmuo šias pareigas negalės eiti daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės. Nustatyta, kad dabartinė nacionalinio transliuotojo vadovo kadencija, prasidėjusi 2023 metų spalį, bus skaičiuojama kaip pirmoji.
(be temos)
(be temos)
(be temos)