Virginijus Sinkevičius: partijos skyriai pritaria, kad reikia pradėti derybas

„Natūralu, skyriai pritaria, kad reikia pradėti derybas. Bet buvo išsakyta labai daug, įvairiausių sąlygų, ypatingai dėl programinių nuostatų keitimo. Šiuo atveju, tai yra toks mandato suteikimas valdybai pradėti derybas. Vėliau skyriai vertins derybų rezultatą ir galutinai nutars, ar prisijungti prie koalicijos, ar ne“, – Eltai pirmadienį po demokratų skyrių pirmininkų posėdžio komentavo V. Sinkevičius.
Tiesa, politikas pabrėžė ir tai, kad kai kurie skyriai įžvelgia galimas ėjimo į koaliciją rizikas.
„Skyriai taip pat mato ir galimas rizikas. Vienas skyrius buvo prieš, keli skyriai turėjo apylyges nuomones, kurios pasiskirstė beveik per pusę“, – sakė jis.
„Pagrindiniai (argumentai, kodėl neiti į koaliciją – ELTA), kad jau yra praėję beveik dveji metai kadencijos ir yra daug to neigiamo krūvio, neįgyvendintų pažadų. Ir yra rizika už tai prisiimti atsakomybę. Bet tie, kurie buvo už, pasakė labai aiškiai – demokratai turi būti ta politinė jėga, kuri prisiima atsakomybę ir išreiškia pasitikėjimą politine komanda“, – komentavo V. Sinkevičius.
Anksčiau ELTA kalbintas Šiaulių miesto demokratų skyriaus pirmininkas, partijos valdybos narys Domas Griškevičius nurodė, jog daugelis skyrių pasisakė už Vyriausybės perkrovimą ir premjero keitimą.
Savo ruožtu V. Sinkevičius taip pat teigė, kad didžioji dalis skyrių pasisako už Vyriausybės perkrovą, tačiau apie asmenybes ar pavardes nediskutavo.
„Skyriai, absoliuti dauguma, kurie pasisakė už, kalbėjo apie platesnę Vyriausybės perkrovą. Mes nenagrinėjome apskritai jokių asmenybių klausimų. Aš kaip ir sakiau, tikrai absoliuti dauguma pasisakė už platesnę Vyriausybės perkrovą. O kokia ta perkrova bus, be jokios abejonės, yra dalis diskusijos su socialdemokratais“, – sakė jis.
Kalbant apie programines nuostatas, kurias demokratai norėtų įtraukti, V. Sinkevičius įvardijo regioninės politikos gairės, socialinė, demografinė ir šeimos politika.
Kaip skelbta, šeštadienį Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
LSDP lyderis M. Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog performavus valdančiąją daugumą pareigose liks užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, taip pat tikino, jog naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui.
Neoficialiai skelbta, kad naujoje Vyriausybėje socialdemokratai gali svarstyti keisti finansų ministrą Kristupą Vaitiekūną, vidaus reikalų ministrą Vladislavą Kondratovičių, kultūros ministrę Vaidą Aleknavičienę.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas Gitanas Nausėda.
Viešoje erdvėje keliant idėjas, jog subūrus naują koaliciją I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti M. Sinkevičius, prezidentas teigė, jog dėl poreikio „radikalesniems“ koalicijos perkrovimams turėtų apsispręsti patys socialdemokratai.
(be temos)