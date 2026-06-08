„Viskas yra laikina“: „aušriečių“ deleguoti ministrai ruošiasi pabaigti darbą

BNS rašė, kad socialdemokratai praėjusį savaitgalį nusprendė šalinti „Nemuno aušrą“ iš valdančiosios daugumos, o vietoje jos kviesti koalicinių derybų Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“.
Tiek žemės ūkio ministras Andrius Palionis, tiek aplinkos ministras Kastytis Žuromskas ministrais pradėjo dirbti Ingos Ruginienės Vyriausybėje pernai rugsėjį, sudarytoje po Gintauto Palucko atsistatydinimo ir tuometinių pokyčių valdančiojoje daugumoje.
A. Palionis BNS pirmadienį sakė nesigailintis, kad ministro karjera netruko nė metų.
„Paprasčiausiai aš žinojau, kur einu. Visą laiką supranti, kad šiandien dirbi, o rytoj jau gali neštis dėžutę iš darbo vietos“, – teigė politikas.
K. Žuromskas tvirtino nenorintis komentuoti, kaip jaučiasi sužinojęs, kad keičiantis koalicijai jam teks palikti ministro pareigas.
„Žinokite, nenoriu komentuoti dabar šiaip. Yra kaip yra. Dirbam, kol bus paskirtas naujas ministras, laukiam žinių. Yra kaip yra. Tokia politika“, – kalbėjo aplinkos ministras.
„Anksčiau ar vėliau vis tiek tas laikas ateina. Viskas yra laikina pas mus“, – pridūrė jis.
„Nieko negaila“
A. Palionis teigė spintoje ministro kabinete laikantis dėžutę daiktams susidėti. Ji yra neiškrauta nuo tada, kai politikas tapo ministru ir dėžutę atsinešė iš viceministro, kuriuo dirbo Žemės ūkio ministerijai vadovaujant Ignui Hofmanui, kabineto.
„Tai aš jos neišsikrausčiau, kai iš viceministro kabineto perėjau į ministro. Dėžutę užtektų po pažastimi pasiimti ir išeiti“, – sakė darbą baigiantis ministras.
Jis tvirtino išeinantis nesigailėdamas, kad kažko nepadarė ar dėjo per mažai pastangų.
„Neskauda (širdies – BNS). Visi darbai, kurie pradėti, tikiu, kad bus tęsiami. Nieko negaila. Džiaugiuosi, kad galėjau, turėjau galimybę prisidėti dar kartą prie žemės ūkio sektoriaus, pagelbėti. Aišku, laikotarpis dar sudėtingesnis, sakyčiau, negu praeitą kartą buvo einant į politinį postą“, – kalbėjo A. Palionis, žemės ūkio ministru dirbęs ir 2019–2020 metais.
Pasak jo, vienas svarbiausių darbų – priimtas sprendimas, kad žemės ūkis yra strateginės reikšmės sektorius Lietuvai ir yra svarbus nacionaliniam saugumui. Taip pat užbaigtas finansinis laikotarpis išmokėjus sektoriui visas gautas ES paramos Kaimo plėtros programos (KPP) lėšas.
A. Palionis teigia darbą baigiantis ramiai.
„Visi pradėti darbai vyksta, netikiu, kad Vyriausybės programa kardinaliai pasikeis. Netikiu, kad nebus tęstinumo. Bet yra kitų, globalesnių reikalų – ir pirmininkavimas ES, ir visi kiti dalykai – kainos, žemės ūkio produktų supirkimas yra pigus, tiesiog žemumose, o energetiniai resursai pabrango. Sektoriui šiuo metu yra labai sunku“, – tvirtino ministras.
K. Žuromskas atsisakė įvardyti ir nuveiktus darbus, kurie jam atrodo patys svarbiausi, ir tuos, kurių nespėjo imtis.
„Tai paskelbsime viską greitu laiku, dabar renkame visus tuos darbus. Vis tiek dar norime koncentruotis ne į praeitį, bet į esamą Seimo sesiją, vis tiek nešame daug įstatymų pakeitimų ir labai tikimės, kad dar šitoje sesijoje bus priimti. Tai tada pilną komplektą ir paviešinsime. Didžioji dalis yra pagal grafiką arba pradėti, arba pabaigti“, – BNS kalbėjo „aušriečių“ ministras.
Ateities planai
Klausiamas, ką veiks atidavęs ministro portfelį, A. Palionis teigė užsiimsiąs verslu, tačiau pabrėžė, kad jis nebus susijęs su žemės ūkiu.
„Atsigauti, sugrįžti į verslą, į pramonę“, – tvirtino žemės ūkio ministras.
K. Žuromskas apie ateitį teigė negalvojantis.
„Šiuo metu tikrai dar negalvoju apie tai, tikrai, tikrai negalvoju dar. Negaliu pasakyti, ką reikės daryti. Nežinau, kiek čia dar reikės būti, o paskui, kai jau bus viskas aišku, tada ir galvosiu“, – sakė politikas.
Abu ministrai BNS teigė iš „Nemuno aušros“ kol kas negavę jokių indikacijų, kaip elgtis, socialdemokratams nusprendus keisti valdančiąją daugumą – atsistatydinti ar laukti keitimo procedūros.
„Daug bus perkrovimų Vyriausybėje, užtruks“, – teigė A. Palionis.
„Ne, nieko (nurodymų – BNS) nesu gavęs, lauksiu iki paskutiniųjų. Ar tai truks šią savaitę, dvi savaites, ar du mėnesius, galbūt, neįsivaizduoju“, – sakė K. Žuromskas.
BNS rašė, kad šiuo metu koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ ir „valstiečių“ parlamente turi 80 atstovų. Koalicija iš socdemų, demokratų ir „valstiečių“ turėtų 75 balsus.
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