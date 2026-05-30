 Vladimiras Putinas: Rusija pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti Kaliningrado sritį

Vladimiras Putinas: Rusija pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti Kaliningrado sritį

2026-05-30 00:15
BNS inf.

Rusija yra pajėgi sunaikinti tuos, kurie bandys užpulti Kaliningrado sritį, penktadienį pareiškė Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas.

Vladimiras Putinas
Vladimiras Putinas / Scanpix nuotr.

Jį cituoja Rusijos naujienų agentūra „Interfax“.

V. Putinui viešint Kazachstane, per spaudos konferenciją jam buvo pacituoti Lietuvos užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio žodžiai, kad, kaip rašo „Interfax“, NATO Baltijos valstybės turi pakankamai pajėgų sunaikinti Kaliningrado srityje esančias priešlėktuvinės gynybos bazes.

„Kaip jūs sakėte, jie turi priemonių, kad sulygintų su žeme Rusijos bazes. Rusijos Federacija turi visas priemones sulyginti su žeme tuos, kurie bandys tai padaryti“, – atsakė V. Putinas.

Kaip rašė BNS, K. Budrys praėjusią savaitę publikuotame interviu leidiniui „Neue Zurcher Zeitung“ teigė, kad NATO turi visas priemones sunaikinti Rusijos eksklave esančius oro gynybos pajėgumus.

„Privalome parodyti rusams, kad esame pajėgūs pralaužti jų mažąją tvirtovę, kurią jie įrengė Kaliningrade. Prireikus, NATO turi visas priemones ten esančias Rusijos oro gynybos ir raketines bazes sulyginti su žeme“, – žurnalistams sakė ministras.

Šiame straipsnyje:
Kęstutis Budrys
Vladimiras Putinas
Kaliningrado sritis

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Ką nors be žu dymų, sunaikinimų iš tų velnių galima išgirsti? Viena koja jau pas Abraomą, o dar šakojasi...
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ble papuga Kesa, prisibezdelinai... beg statiti predangos.
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