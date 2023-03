VRK grąžino D. Štraupaitę į rinkimus, dėl K. Tubio žadama apsispręsti vėliau

Komisija leido kandidatei tęsti kovą sekmadienį vyksiančių rinkimų antrajame ture po to, kai Apeliacinis teismas neskundžiama nutartimi pakeitė Panevėžio apygardos teismo sprendimą, kuriuo remiantis „Laisvės ir teisingumo“ kandidatei į Visagino meres D. Štraupaitei buvo uždrausta būti renkamai.

„Atsižvelgiant į teismo nutartį, siūloma panaikinti Vyriausiosios rinkimų komisijos 2023 metų kovo 9 dienos sprendimą dėl kandidatės Dalios Štraupaitės registravimo panaikinimo“, – posėdyje sprendimą pristatė VRK Teisės tyrimų skyriaus vedėjas Rokas Stabingis.

„Kartu siūloma pakeisti VRK 2023 kovo 10 dienos sprendimą, jo priedą dėl Visagino savivaldybės, nurodant, kad pakartotiniame balsavime dalyvauja Erlandas Galaguzas ir Dalia Štraupaitė“, – sakė jis.

Šiems sprendimams pritarė visi 13 VRK narių.

„VRK yra pasiruošusi, kadangi priimtas toks sprendimas, rytoj prasidės išankstinis balsavimas ir Visagine bus du kandidatai, biuleteniai bus su dviem pavardėm – Erlando Galaguzo ir Dalios Štraupaitės“, – sakė komisijos narė Olga Kilkinova.

Apeliacinis teismas pirmadienį konstatavo, jog pirmosios instancijos teismas iš D. Štraupaitės atėmė teisę būti paskirtai į pareigas, o ne teisę būti išrinktai į renkamas pareigas, ir aukštesnė instancija šios baudžiamojo poveikio priemonės neišplėtė, be to, ir nebūtų to galėjusi padaryti be prokuroro skundo šiuo aspektu.

„Teisėjų kolegija paliko nepakeistą apygardos teismo nuosprendžio dalį dėl baudžiamojo poveikio priemonės taikymo apimties, kadangi, nesant prokuroro skundo, kuriuo būtų prašoma išplėsti baudžiamojo poveikio priemonės taikymo apimtį, apeliacinės instancijos teismas negalėjo pabloginti nuteistosios padėties“, – pažymima nutartimi.

Teisėjai pažymėjo, kad visame nuosprendyje nedviprasmiškai, aiškiai ir konkrečiai nurodyta, kokia viešoji teisė atimama, t. y. teisė būti paskirtai į skiriamas pareigas.

„Renkamos pareigos apskritai nenurodytos nuosprendyje, kas reiškia, kad jų atėmimas nebuvo paskirtas“, – konstatuoja Apeliacinis teismas.

Praėjusį trečiadienį Panevėžio apygardos teismas nusprendė patikslinti D. Štraupaitei paskelbtą nuosprendį dėl piktnaudžiavimo tarnyba nustatydamas, kad ji negali būti renkama į meres.

Gavusi Panevėžio apygardos teismo išaiškinimą dėl politikės galimybių kandidatuoti, Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) praėjusią savaitę panaikino politikės registraciją rinkimuose.

D. Štraupaitė šį sprendimą apskundė Apeliaciniam teismui ir pirmadienį sulaukė jai palankaus sprendimo.

„Laisvės ir teisingumo“ partijos atstovė D. Štraupaitė kovo 5-ąją vykusiuose mero rinkimuose Visagine išėjo į antrą turą. Kandidatė surinko 23,77 proc. rinkėjų balsų ir liko antra po „valstiečio“ Erlando Galaguzo, šis gavo 31,35 proc. rinkėjų balsų. Trečią vietą šiuose rinkimuose užėmė Liberalų sąjūdžio atstovas Jevgenijus Šuklinas su 22,15 proc. balsų.

Lietuvos apeliacinis teismas vasarį pakeitė bausmę už prekybą poveikiu, piktnaudžiavimą tarnyba ir dokumentų klastojimą nuteistai D. Štraupaitei – išteisinus viename epizode dėl prekybos poveikiu bei sumažinus kyšio vertę, politikei panaikinta lygtinė laisvės atėmimo bausmė, tačiau padidinta galutinė piniginė bauda.

Vietoje anksčiau skirtos daugiau nei 15 tūkst. eurų baudos nauju nuosprendžiu D. Štraupaitei paskirta 18,8 tūkst. eurų bauda.

Teisėjas Linas Šiukšta tada paskelbė, kad įstatymas numato ir galimybę nuteistajam uždrausti teisę būti renkamam į savivaldybių institucijas, tačiau prokuratūra skundo dėl tokio suvaržymo neteikė, todėl teismas negalėjo riboti merų rinkimuose kandidatuojančios D. Štraupaitės galimybės būti renkamai.

Dėl K. Tubio spręs po teismo

VRK praėjusią savaitę gavusi panašų Panevėžio apygardos teismo išaiškinimą iš antrojo Anykščių rajono mero rinkimų turo pašalino „valstiečių“ kandidatą Kęstutį Tubį. Pastarasis šalinimą iš rinkimų taip pat apskundė, jo prašymą panaikinti VRK sprendimą Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas svarstys antradienį.

Buvęs Anykščių rajono meras vasario pradžioje Panevėžio apygardos teismo pripažintas kaltu dėl prekybos poveikiu. Jam skirta beveik 10 tūkst. eurų bauda, taip pat atimta teisė ketverius metus dirbti valstybės tarnyboje.

D. Štraupaitės advokatas Justas Vilys, atstovaujantis ir K. Tubiui, ragino VRK taikyti analogiją ir šiam politikui nelaukiant galutinio teismo sprendimo.

Komisija vis dėlto nusprendė K. Tubio galimo grąžinimo į rinkimus klausimą svarstyti po teismo sprendimo.

„Atkreipčiau dėmesį, kad turime dvi analogiškas situacijas. Dėl ponios D. Štraupaitės nekyla abejonių ir negali kilti. Tik atkreipiu dėmesį, kad antra situacija neišspręsta, mes kreipėmės dėl Kęstučio Tubio dėl analogiškų prašymų, lygiai taip pat jo atžvilgiu yra plečiamoji nutartis (...). Kviečiame pabaigti darbą iki galo ir abu sprendimus priimti“, – posėdyje VRK narius ragino J. Vilys.

VRK narė Inga Milašiūtė akcentavo, kad VRK „nėra ta institucija, kuri gali kvestionuoti teisėjo pasirinktą formą“ pateikti išaiškinimus, kokia apimtimi politikams taikomi draudimai užimti pareigas, ir ragino sulaukti galutinio teismo išaiškinimo.

„Manau, tikrai sulauksime rytojaus teismo ir reaguosime taip pat greitai pagal susidariusias, atsiradusias naujas aplinkybes“, – tvirtino ji.

Per pirmąjį rinkimų turą K. Tubis Anykščiuose surinko daugiausia – 29,39 proc. – rinkėjų balsų.

Jį pašalinus iš tolesnės kovos, antrajame mero rinkimų ture liko rungtis mažiau balsų gavę politikai – antrą vietą užėmęs socialdemokratas Dainius Žiogelis ir trečiuoju likęs dabartinis meras konservatorius Sigutis Obelevičius.