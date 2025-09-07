VRK: sprendimas Nausėdos dalyvavimą laidoje pripažinti paslėpta politine reklama turi galioti

„Tai nebuvo atsitiktinė laida – tai buvo aktyvi komunikacinė kampanija ir dalyvavimas šioje laidoje kandidatui leido suformuoti artimo, žmogiško ir šilto asmens įvaizdį ir tai darė poveikį rinkėjams. Reklama yra svarbus instrumentas paveikti rinkėjus ir rinkimų metu kiekviena informacija apie kandidatą yra politiškai reikšminga. Laida nebuvo atsitiktinė ir nebuvo neutrali – tai buvo komunikacinė priemonė. Laida nebuvo pažymėta“, – sakė VRK atstovė Ilona Bondzinskaitė.
Ji pasisakė per Regionų administracinio teismo posėdį, kai šią savaitę buvo nagrinėjamas G. Nausėdos ir jo advokato skundas.
Šioje administracinėje byloje ginčijamas VRK sprendimas, kuriuo pripažinta, kad 2024 m. balandžio 27 d. Palangos koncertų salėje vykusi laida „Kitokie pasikalbėjimai“, kurioje dalyvavo G. Nausėda, ir su laidos viešinimu susijusi informacija buvo paslėpta politinė reklama.
VRK atstovė atkreipė dėmesį, kad perrinkimo siekęs G. Nausėda, kaip kandidatas į prezidentus, buvo registruotas prieš porą savaičių iki laidos – balandžio 4 dieną.
Ji taip pat teigė, jog negalima leisti pateisinti paslėptos politinės reklamos po pramoginių laidų priedanga.
„Tai būtų labai blogas precedentas“, – per posėdį sakė I. Bondzinskaitė.
G. Nausėda kreipėsi į teismą
Kaip skelbta, šalies vadovas prašo minėtą VRK sprendimą pripažinti neteisėtu ir nepagrįstu, nes jis grindžiamas prielaidomis.
VRK su tokiu G. Nausėdos ir jo advokato prašymu nesutinka.
„Vyriausiosios rinkimų komisijos vardu pareiškėjo skundą prašau atmesti kaip neteisėtą ir nepagrįstą. Vyriausioji rinkimų komisija atliko tikrai išsamų tyrimą ir konstatavo, kad ši laida, kurioje dalyvavo prezidentas Gitanas Nausėda, buvo paslėpta politinė reklama, tai buvo spręsta ne dėl pavienių laidos turinio elementų, bet dėl visumos: dėl sklaidos pobūdžio, dėl informacijos pateikimo formos, laiko – rinkiminės kampanijos laikotarpis. Viskas, kas daro poveikį rinkėjui. Visos sudedamosios dalys yra akivaizdžios“, – per posėdį kalbėjo I. Bondzinskaitė.
Ji atkreipė dėmesį, kad laida buvo parengta ir ją buvo galima žiūrėti prieš pat rinkimus, ji plačiai pasklido ir turėjo poveikį rinkėjų pasirinkimui, viešinimas buvo labai didelis.
„Laidos turinys, plakatuose dominuojanti pretendento pavardė, atvaizdas, emocinio pobūdžio pasakojimas apie asmenines patirtis kuria teigiamą įspūdį apie kandidatą. Laida užtikrino emocinį ryšį su rinkėju ir tai yra svarbus rinkiminės įtakos instrumentas“, – per posėdį argumentus vardijo VRK atstovė.
Ji teigė, kad politine reklama laikoma ir informacija, kuri artima politinei reklamai, nes ji propaguoja kandidatą, didina jo žinomumą – pavyzdžiui, kandidato įvaizdžio formavimas, asmens savybės, informacija apie šeimą.
Laidoje G. Nausėda auditorijai nuotaikingai pasakojo apie savo jaunystę, piršlybas žmonai Dianai.
Prodiuseris teisme palaiko prezidentą
Per posėdį pasisakė ir laidos prodiuseris Mantas Bertulis.
„Jeigu uždrausime kandidatuojantiems žmonėms lankytis pramoginėse laidose, duoti interviu, labai užsidarysime, neturėsime galimybių pažinti kandidatų“, – sakė jis.
M. Bertulio teigimu, projekto „Kitokie pasikalbėjimai“ 10 metų jubiliejų norėta pažymėti išskirtiniu svečiu.
„Taip jau sutapo – 10 metų internetinei laidai, tai labai ilgaamžiška. Labai norėjau užtvirtinti, kad mūsų laida kviečia pačius iškiliausius žmones, labiausiai pasiekusius. Frazė apie gerovės pasikalbėjimus yra bereikšmis dalykas, išsprūdęs ar neturėjęs įtakos pačiai pokalbiui. Aš džiaugiuosi, kad įvyko laida, mes pažinome jį kaip asmenybę. Neturėjome tikslų jį pateikti geresnį, nei jis yra. Labai tikiuosi, kad bus atmestas VRK skundas. Priešingu atveju susiformuos neigiamas precedentas“, – mano laidos kūrėjas.
Prezidentūros atstovai anksčiau tvirtino, kad G. Nausėda laidoje dalyvavo ne kaip kandidatas, bet kaip pareigas einantis šalies vadovas. Tą dabar akcentuoja ir jo advokatas Justas Vilys.
Teismas savo sprendimą skelbs rugsėjo 15 dieną.
ELTA primena, kad 2024 m. gegužę vykusiuose rinkimuose G. Nausėda buvo perrinktas antrajai kadencijai prezidento poste, jis surinko beveik 74 proc. balsų.
