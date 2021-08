VRM viceministras: į Kybartų pataisos namus bus perkelta apie 800 migrantų

„Planuotumėme šiai dienai kalbėti kažkur iki 800 vietų. Tai būtų ir pats pastatas, ir moduliniai nameliai šalia, jeigu jų prireiktų“, – spaudos konferencijoje penktadienį sakė viceministras.

Jis patvirtino, kad į Kybartus būtų perkeliami daugiausiai asmenys iš Rūdininkų poligono, dabar gyvenantys palapinėse, daugiausiai vyrai. Šiuo metu poligone gyvena apie 750 asmenų.

Jo teigimu, migrantai galėtų būti perkelti per mėnesį, o patalpos nebus tvarkomos, nes jos yra „tinkamos apgyvendinimui be jokių papildomų investicijų“, be kita ko, čia yra ir sporto aikštynai.

„Procesai šiuo metu yra eigoje, galutiniai terminai – vieno mėnesio bėgyje tie procedūriniai dalykai turėtų susitvarkyti. Žinoma, dar turima omenyje, kad tas pastatas, objektas turės būti perduotas galutinai, reikės priimti ir sprendimus, kur perkelti žmones, kurie šiuo metu yra tame pastate – matyt, mums to termino turėtų pakakti“, – sakė viceministras.

Šeimos ir pažeidžiami asmenys, V. Dmitrijevo teigimu, būtų apgyvendintos Ruklos Pabėgėlių priėmimo centre ir Medininkų pasieniečių mokykloje.

Viceministras sako su Vilkaviškio rajono savivaldybės meru apie planus ketinęs kalbėti penktadienį, ir tai jau padarė, tačiau žiniasklaida, paskelbusi apie migrantų perkėlimą, užbėgo pokalbiui už akių.

V. Dmitrijevas tikisi, kad Kybartuose kils mažiau problemų dėl migrantų pasišalinimo iš stovyklos. Pasak jo, iki šiol iš stovyklų yra pabėgę ir nerasti „dešimtys žmonių“.

„Manau, kad nesiekia šimto“, – sakė jis.

Į uždaromus Kybartų pataisos namus migrantus, šiuo metu gyvenančius karinėse palapinėse, nuspręsta perkelti ruošiantis šaltajam laikotarpiui. Prieš tai šias patalpas VRM turės perduoti Teisingumo ministerija. Numatyta, kad šiuo metu čia esantys nuteistieji bus perkelti į artimiausias pataisos įstaigas.

Vidaus reikalų ministerijos teigimu, pataisos namuose užtikrintas šildymas, elektra, interneto ryšys, tiekiamas vanduo ir karštas maistas, veikia medicinos punktas.

Į Lietuvą per sieną su Baltarusija šiemet neteisėtai pateko 4,1 tūkst. migrantų. Vilnius kaltina Minsko režimą migrantų srautų organizavimu ir vadina tai hibridine agresija. Dėl jos šalyje paskelbta ekstremali situacija.