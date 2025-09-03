VTEK nepradės tyrimo dėl Duchnevičiaus, netirs Poderskio elgesio

Anot komisijos, pareiškėjai jai nurodė žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją, kad LSDP nuo 2021 metų pabaigos sudarė paslaugų teikimo sutarčių už maždaug 150 tūkst. eurų su įmone „Eurovaldymas“, kurios savininkė ir vadovė yra R. Duchnevičiaus sutuoktinė.
Esą R. Duchnevičius galbūt galėjo asmeniškai dalyvauti rengiant viešųjų pirkimų sąlygas, daryti poveikį pirkimo procedūroms ir jų rezultatams, galbūt nenusišalindamas nuo aptariamų klausimų ir pan.
Vis tik susipažinusi su gauta medžiaga komisija nenustatė faktinių duomenų, patvirtinančių, jog R. Duchnevičius, šiai partijai organizuojant viešuosius pirkimus bei perkant paslaugas iš jo sutuoktinės įmonės, dalyvavo svarstant minėtus klausimus ir priimant sprendimus.
Rugpjūčio pradžioje portalas „15min“ skelbė, kad LSDP viešuosius pirkimus buhalterinės apskaitos paslaugoms pastaruosius penkerius metus laimi R. Duchnevičiaus sutuoktinės Jolantos Šimanskos valdoma įmonė „Eurovaldymas“.
Remiantis viešųjų pirkimų dokumentuose pateikta informacija, J. Šimanska teikia paslaugas partijai nuo 2021 metų, už kurias per visą šį laikotarpį iš partijos gavo beveik 150 tūkst. eurų.
Portalo žiniomis, viešųjų pirkimų specifikacijas galėjo parengti pats R. Duchevičius.
Tiesa, tiek politikas, tiek J. Šimanska, tiek politikas tokią informaciją neigė.
VTEK netirs ir aplinkos ministro P. Poderskio elgesio
Komisija trečiadienį taip pat nusprendė nepradėti tyrimo dėl aplinkos ministro Povilo Poderskio, kai šis į darbo grupės sudėtį įtraukė Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos vadovą.
Pasak komisijos, į ją kreipęsis pareiškėjas nurodė žiniasklaidos priemonėse pateiktą informaciją, kad P. Poderskis 2025 m. kovo 14 d. savo įsakymu sudarė tarpinstitucinę darbo grupę atsinaujinančios energetikos plėtros problemoms spręsti, į kurios sudėtį įtraukė ir Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos vadovą.
P. Poderskis, iki pradėdamas eiti ministro pareigas, kaip registruotas lobistas atstovavo šios asociacijos interesams dėl Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo nuostatų.
Liepą Aplinkos ministerija paskelbė apie rengiamą teisės akto projektą, kurio rengiami pakeitimai, pareiškėjo manymu, galbūt galėjo atliepti P. Poderskio, kaip lobisto, anksčiau atstovautų įmonių „Archstudija“ ir „Evecon“ interesams. Projekto lydraštyje buvo nurodyta, kad jį rengė ministras P. Poderskis.
Susipažinusi su gauta medžiaga, komisija nenustatė faktinių duomenų, patvirtinančių, kad į darbo grupės sudėtį įtraukdamas Lietuvos vėjo elektrinių asociacijos vadovą ir rengdamas projektą P. Poderskis būtų turėjęs tiesioginį ir akivaizdų privatų interesą.
Todėl aptariamu atveju nenustatyta pagrindo tyrimui dėl P. Poderskio galimo interesų konflikto pradėti.
Naujausi komentarai