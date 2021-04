Vyriausybė iš rezervo skyrė beveik 23 mln. eurų su COVID-19 susijusioms išlaidoms

Sveikatos apsaugos ministerijai iš šios sumos skiriama 19,8 mln. eurų, iš jų per 17 mln. eurų – vakcinos nuo koronaviruso įsigijimui kompensuoti.

1,9 mln. eurų skiriami atsiskaityti su tiekėjais už įsigytas asmens apsaugos, medicinos pagalbos priemones, vaistus, logistikos ir kitas priemones, apmokėti laboratoriniams tyrimams.

Taip pat iš šių pinigų bus finansuoti 40-ties pandemijos metu naujai įdarbintų Nacionalinio visuomenės sveikatos centro darbuotojų atlyginimai, sveikatos sistemos darbuotojų viršvalandžiai.

2,1 mln. eurų skiriama Vidaus reikalų ministerijai, pareigūnų, vykdžiusių karantino režimo kontrolę, priemokoms už viršvalandžius, darbą savaitgaliais, švenčių dienomis ir t. t.

Papildomai lėšų, per 385 tūkst. eurų, skirta aštuonioms savivaldybėms, kompensuoti išlaidoms, patirtoms šalinant koronaviruso padarinius.

Iš savivaldybių didžiausia suma tenka Tauragės rajonui – per 117 tūkst. eurų, Kėdainių rajonui skiriama per 86 tūkst. eurų, Anykščių rajonui – per 48 tūkst. eurų, o Alytaus, Marijampolės, Pasvalio, Širvintų rajonams bei Šiaulių miestui – sumos tarp 14–35 tūkst. eurų.