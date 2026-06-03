Vyriausybė siūlo prezidentui skirti Valdą Lastauską ambasadoriumi Egipte

V. Lastauskas darbą Kaire turėtų pradėti nuo liepos 13 dienos.
Ambasadoriaus pareigas Egipte iki praėjusių metų rugpjūčio 22 dienos ėjo Artūras Gailiūnas. Šiuo metu laikinojo reikalų patikėtinio funkcijas vykdo pirmasis sekretorius Darius Nevulis.
„Galiu paliudyti, kad tiek procesų valdymo prasme, tiek politinio Lietuvos atstovavimo, verslo atstovavimo supratimo prasme (V. Lastauskas – BNS) yra puikus kandidatas mums svarbiame regione“, – pristatydamas kandidatą kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys.
„O kas jį dar pažįsta asmeniškai, tai žinote jo fantastišką humoro jausmą, ir ten mes irgi atidarysime daug durų su juo“, – pridūrė jis.
Tarp V. Lastausko tikslų tapus ambasadoriumi – politinis dialogas su regionu, ekonomika, bendruomenė, konsuliniai klausimai, kultūra ir akademinis bendradarbiavimas.
„Kiek spėsiu šiame laike, kol dar neišvykęs, apibėgsiu ir gerbiamų ministrų ministerijas paklausti, kokie klausimai būtų patys aktualiausi, nuo ko galima būtų pradėti“, – kalbėjo diplomatas.
Teisininko išsilavinimą turintis V. Lastauskas dirbti Užsienio reikalų ministerijoje pradėjo 1991 metais, vėliau kurį laiką dirbo versle, dėstytojavo, 2005 metais grįžo į diplomatinę tarnybą, 2011–2013 metais jis buvo Užsienio reikalų ministerijos, 2013–2014 metais – Energetikos ministerijos kancleris, vėliau ėjo Lietuvos ambasadoriaus Azerbaidžane pareigas.
Iki praėjusių metų V. Lastauskas buvo Lietuvos ambasadorius Latvijoje.
Ambasadorius Lietuvoje skiria ir atleidžia prezidentas, pritarus Seimo Užsienio reikalų komitetui ir Vyriausybei.
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