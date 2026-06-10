Vyriausybė spręs, ar naikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentą

Kaip BNS praėjusią savaitę sakė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus, į „vienas rankas“ sutelkti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą.
Sveikatos apsaugos ministrės patarėja Aušra Želvienė teigė, kad SAM jau numatė, kokios įstaigos galėtų perimti NTAKD funkcijas, tačiau kol kas jų neatskleidžia.
Departamento pertvarka trečiadienį bus aptariama ir Seimo Sveikatos reikalų komitete.
Departamento direktorė Rita Sketerskienė BNS teigė apie planuojamą įstaigos naikinimą nebuvusi informuota ir kol kas nenorinti vertinti galimų pasikeitimų.
Vyriausybei planuojant naikinti NTAKD, pats departamentas inicijavo įstaigos nuostatų keitimą. Pakeitimais siūloma sumažinti departamento vadovybę – siekiama atsisakyti privalomai turėti direktoriaus pavaduotoją.
Nutarimo projektu taip pat keičiamas departamento veiklos tikslas – mažinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių, tai yra psichoaktyvių medžiagų pasiūlą ir paklausą. Tiksluose neminimas alkoholis.
Dabar šios įstaigos tikslas yra dalyvauti formuojant valstybės politiką narkotikų, tabako ir alkoholio vartojimo prevencijos ir kontrolės srityse, siekiant alkoholio, tabako ir narkotikų daromos žalos visuomenei sumažinimo arba jos išvengimo, ir ją įgyvendinti.
Kaip rašė BNS, NTAKD yra Vyriausybei pavaldi įstaiga, įkurta 2011 metais, kai buvo sujungtas Narkotikų kontrolės departamentas bei Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.
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