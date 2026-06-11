Vyriausybė – už Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento pertvarkymą

„Rengdama įstatymo projektus, ministerija įvertins alternatyvas ir pateiks pasiūlymus dėl konkretaus pertvarkos varianto, atsižvelgiant į visų visuomenės sveikatos srityje veikiančių įstaigų funkcijas, siekiant sutelkti išteklius ir stiprinti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos įgyvendinimą, taip pat užtikrinti nuoseklų visuomenės sveikatos priemonių koordinavimą“, – rašoma projekto teikime.
Vyriausybės užmojis – naikinti įstaigą. Ministrės patarėja Aušra Želvienė trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitete pristatė, kad planuojama departamento funkcijas išskirstyti SAM, Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui (NVSC) ir Higienos institutui.
„Tokiu būdu bus sumažinta administracinė našta dėl besidubliuojančių, pasikartojančių ir persidengiančių funkcijų“, – Vyriausybės pasitarime sakė sveikatos apsaugos ministrė Marija Jakubauskienė.
Departamento reorganizacijai prireiktų keisti septynis įstatymus, SAM numačiusi, kad Vyriausybė galutinį sprendimą dėl NTAKD veiklos nutraukimo ir likvidavimo priimti turėtų iki kitų metų pradžios, o galutinai savo egzistavimą departamentas baigtų iki 2027-ųjų spalio.
„Manau, kad mes einame labai gerais žingsniais į priekį, stengdamiesi apsaugoti mūsų visuomenę nuo žalingų ne tik įpročių, bet ir pagundų, kontroliuojant visą šitą sektorių“, – teigė premjerė Inga Ruginienė.
Kaip BNS praėjusią savaitę sakė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas, pokyčių imtasi norint efektyvinti procesus, į „vienas rankas“ sutelkti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos koordinavimą.
SAM teigia, kad taip pat bus sutaupytos lėšos, kurios gali būti tikslingai nukreiptos visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui didinti.
Ministerijos tikinimu, panaikinus departamentą, jo funkcijos nedingtų, o kaip tik stiprėtų, būtų vykdoma efektyvesnė veikla.
BNS skelbė, kad trečiadienį Seimo Sveikatos reikalų komitetas paragino Vyriausybę stabdyti NTAKD pertvarką ir atlikti auditą.
NTAKD yra Vyriausybei pavaldi įstaiga, įkurta 2011 metais, kai buvo sujungtas Narkotikų kontrolės departamentas bei Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba.
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