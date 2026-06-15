Žiniasklaida: Sinkevičius apsisprendė imtis premjero pareigų

„Savo bendražygiams sprendimą eiti Vyriausybės vadovo pareigas M. Sinkevičius turėtų pranešti LSDP tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis“, – rašo portalas.
Koalicinėje sutartyje, su kuria susipažino ELTA, nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą, kas indikuoja, kad bus naujas ministrų kabinetas, mat dabar dirba XX Vyriausybė. Koalicinėje sutartyje taip pat numatyta, kad premjerą ir Seimo pirmininką deleguoja socialdemokratai, tačiau konkrečios pavardės kol kas nėra įvardytos.
Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, imta svarstyti, kad I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti LSDP pirmininkas M. Sinkevičius.
Pats politikas kol kas nėra aiškiai pasakęs, ar to imsis. Jis teigė, kad sprendimą paskelbs artimiausiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino socdemų lyderį apie savo žingsnį informuoti kuo greičiau.
Savo ruožtu laikinasis demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius Eltai teigė, kad, jo žiniomis, antradienį turėtų paaiškėti, ar M. Sinkevičius imsis Vyriausybės vadovo pareigų.
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