Žiniasklaida: teisme – Navickienės pergalė

Praėjusių metų rugsėjo viduryje „Delfi“ išsiaiškinus, kad Navickams priklausančiose dirbtuvėse, esančiose sostinės Pavilnių regioninio parko teritorijoje, galimai gyvena buvusios parlamentarės šeima, Vilniaus miesto savivaldybės inspektoriai atliko patikrinimą ir nustatė, kad patalpos naudojamos ne pagal paskirtį.
Tuo metu savivaldybės atstovas Gabrielius Grubinskas portalui teigė, kad savininkams turi būti paskirta nuobauda.
Tačiau paaiškėjo, kad Vilniaus apylinkės teismas priėmė M. Navickienės šeimai palankų sprendimą – nustatė, kad savivaldybės užfiksuotų daiktų, esančių pastate, neužtenka įrodyti, kad dirbtuvėse yra gyvenama.
Pasak G. Grubinsko, savivaldybė teismo sprendimą apskundė Vilniaus apygardos teismui, tačiau šis Vilniaus apylinkės teismo nutartį paliko galioti.
„Nors institucijos atstovai teismo posėdžio metu nurodė, kad pareiškėjas, žinodamas apie patikrinimą, galėjo būti tam pasiruošęs (t. y. galimai daiktus išvežęs ir paslėpęs), tačiau tokie teiginiai yra prielaidų pobūdžio ir niekuo nepagrįsti“, – portalui teigė G. Grubinskas.
Po pralaimėjimų abiejuose teismuose Vilniaus miesto savivaldybė, prašydama peržiūrėti teisės aktų nuostatas ir jas patikslinti, kreipėsi į Aplinkos ir Teisingumo ministerijas.
Tačiau Aplinkos ministerija portalui teigė neketinanti imtis jokių pakeitimų, nes šie buvo atlikti visai neseniai. Tuo metu Teisingumo ministerija nurodė, kad norint keisti įstatymus neužtenka tik vienos savivaldybės nuomones ir siūlymų.
