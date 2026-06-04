 Živilės ir Jono Pinskų namuose – didžiulė suma grynųjų

Živilės ir Jono Pinskų namuose – didžiulė suma grynųjų

Pinskus paaiškino, iš kur pinigai
2026-06-04 09:15
BNS inf.

Širvintų rajono merė Živilė Pinskuvienė ir jos sutuoktinis, buvęs Regionų partijos pirmininkas Jonas Pinskus namuose grynaisiais laiko 400 tūkst. eurų, skelbia portalas „Delfi“.

Jonas Pinskus ir Živilė Pinskuvienė
Jonas Pinskus ir Živilė Pinskuvienė / L. Balandžio / BNS nuotr.

Ž. Pinskuvienės turto deklaracijoje nurodyta, kad 2024 metais ji turėjo daugiau nei 152 tūkst. eurų santaupų. Portalo duomenimis, 134 tūkst. eurų yra laikoma grynaisiais.

Tuo metu J. Pinskus 2024-aisiais deklaravo turintis 326 tūkst. eurų santaupų, iš kurių grynaisiais laikoma 266 tūkst. eurų.

Portalui nepavyko susisiekti su Ž. Pinskuviene. Tuo metu J. Pinskus nurodė, kad grynųjų pinigų kilmė yra legali, lėšos gautos iki jam užsiimant politine veikla.

„Buvo bankų krizė, paskui COVID-19 pandemija. Šiuos pinigus po truputį naudoju sodybos statybai. Tai tikrai pinigai, neuždirbti politinės veiklos metu ar kažkaip „suchimičinti“. Visi pinigai buvo uždirbti, legalizuoti, įteisinti, patikrinti. Pažiūrėkite, kiek politikų, šiaip žmonių, deklaravę grynuosius pinigus ir juos laiko namuose. Čia nematau jokių pažeidimų. Juk ir prezidentas pasakė, kad čia – kiekvieno pasirinkimas“, – „Delfi“ sakė J. Pinskus.

BNS rašė, kad jungtinė penkių Lietuvos redakcijų komanda, remdamasi 2024 metų duomenimis, atskleidė, kad bent dešimt politikų arba su jais susijusių asmenų 2024 metais laikė daugiau nei 100 tūkst. eurų grynaisiais pinigais.

„15min“, LRT, „Delfi“, „Sienos“ ir „Redakcijos“ žurnalistų surinktais duomenimis, pusė iš jų yra „Nemuno aušros“ atstovai Seime ar jų patarėjai.

Šiame straipsnyje:
Jonas Pinskus
Živilė Pinskuvienė
grynieji pinigai

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Komentarai

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Jooo...
Jokie " mokesčiai " neturi priekaištų dėl eurų , tik matai parūpo " žurnalistams " kelti skandalą dėl to kas viešai deklaruota ? Jooo, info kvailiams ....Neturėtų rūpėti kiek žmonės turi namie pinigų. Ar rūpi dėl bankų ? Eilinis pakiršinimo veiksmas, nes kvailiai patryyyyjotai nieko nežino ir pradės cypauti . Kas ir vyksta.
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patikslinimas
Apie užsakomąją komunistinę žiniaskalidą nėra ką kalbėti, tik kas purvo liejimo užsakovas?
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Braze viešb
Kaip čia yra kaip putkiniai taip vagys???
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