Abiturientai laikys geografijos valstybinį egzaminą, vienuoliktokai – istorijos

Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, geografijos egzamino antrąją dalį laikyti rinkosi 6,7 tūkst. dvyliktokų. Istorijos egzamino pirmąją dalį laikys 11,2 tūkst. vienuoliktokų.
Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis, šiemet egzaminų sesijoje iš viso dalyvaus 27,8 tūkst. vienuoliktokų ir 29,6 tūkst. dvyliktokų.
BNS rašė, kad nuo šių mokslo metų visiems egzaminams taikoma vienoda išlaikymo riba – 25 taškai.
Maksimalus galimas taškų skaičius iš abiejų egzamino dalių yra 100. Pirmoji egzamino dalis sudaro 40 proc., antroji dalis – 60 proc. galutinio rezultato, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą. Pastarojo egzamino pirmoji dalis sudaro 30 proc., antroji dalis – 70 proc.
Galutinis egzamino rezultatas susideda sumuojant egzamino pirmosios ir antrosios dalių taškus, kurie konvertuojami į balus.
Kandidatai pakartotinėje sesijoje galės perlaikyti ne tik lietuvių kalbos ir literatūros, bet pirmą kartą – ir matematikos egzamino antrąją dalį, jei pagrindinėje egzaminų sesijoje jo išlaikyti nepavyks.
Vienuoliktokams, jei jų netenkins laikytos pirmosios egzamino dalies įvertinimas, perlaikymas neorganizuojamas.
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