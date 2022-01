Akmenės rajone 5–12 klasių moksleiviai kitą savaitę pereina į nuotolinį ugdymą

Tokį sprendimą priėmė Akmenės rajono savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras.

„Du trečdaliai susirgimo židinių yra ugdymo įstaigose, po 20–30 vaikų per dieną suserga“, – šeštadienį BNS sakė Akmenės meras Vitalijus Mitrofanovas.

„Po savaitės 5–12 klasių vaikai bus testuojami, žiūrėsime, kokį turime pokytį. Jeigu bus į blogąją pusę, dar pratęsime savaitei nuotolinį mokymą, jei į gerąją, grįšime į klases“, – teigė jis.

Meras viliasi, kad per savaitę pavyks pristabdyti COVID-19 plitimą mokyklose.

Anot jo, trumpas mokinių pervedimas į nuotolinį ugdymą rezultatų davė pernai rugsėjį, kai grįžę iš ekskursijos autobusu Akmenės gimnazijos 7–8 klasių moksleiviai parvežė virusą ir jis pradėjo staigiai plisti mokykloje.

„Ekstremalių situacijų komisija tada priėmė sprendimą, kad dvi savaites visa mokykla išeitų į nuotolį, pradinukai – taip pat. Grįžus po to testuojant visi vaikai buvo sveiki. Tas praktinis pavyzdys parodė, kad ir dabar turime priimti staigius sprendimus“, – teigė V. Mitrofanovas.

Šįkart pradinukus nutarta palikti mokytis klasėse, nes pagal galiojančias taisykles jų tėvams nepriklausytų nedarbingumas prižiūrėti vaikus.

Pasak mero, didžioji dalis pradinių mokyklose yra atskirose korpusuose, tad pradinukai atskirti nuo kitų moksleivių.

Be to, priimtas sprendimas juos testuoti papildomai.

„Jie testuojami pirmadieniais, trečiadieniais, penktadieniais, duodami testai vaikams į namus, sekmadienį jie turi patys pasitestuoti. Žinant, kad kartais turime nelabai socialiai atsakingų piliečių, nesirūpinančių savo vaikais, todėl pirmadienį vaikai papildomai testuojami“, – aiškino V. Mitrofanovas.

Savivaldybės ekstremalių situacijų operacijų centras taip pat nurodė sausio 24–31 dienomis neformaliojo švietimo užsiėmimus vykdyti nuotoliniu būdu, o nesant galimybių – nevykdyti.

Be to, nuo penktadienio iki vasario 28 dienos Akmenės rajone uždrausti visi kultūros ir sporto renginiai uždarose patalpose, aukšto meistriškumo sporto renginius leista organizuoti be žiūrovų, uždraustos suaugusiųjų sporto treniruotės ugdymo įstaigose esančiose sporto salėse.

Statistikos departamento duomenimis, penktadienį Akmenės rajone COVID-19 sirgo 263 žmonės, per parą registruoti 48 nauji atvejai.