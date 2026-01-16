Andriukaitis nekeičia pozicijos dėl Paleckio: akivaizdu, kad turėjau pasakyti platesnį kontekstą

„Kontekstas susijęs su A. Paleckio bylos politinėmis intencijomis, kurių išvengti labai sunku, neįmanoma. Todėl aš ir pasakiau, kad ši byla labai politizuota. Ne ta byla, kuri skirta Sausio 13-ajai. Čia nėra ką komentuoti, jis iš tiesų įskaudino visą Lietuvą. Bet toje šnipinėjimo byloje yra tiek daug dalykų, kurie akivaizdžiai yra politizuoti“, – interviu „Delfi“ sakė jis.
„Tai tame kontekste, kad šios bylos diskusija būtų skaidri, reikia ir kalbėti, kad, mūsų atveju, teisinėje sistemoje ir teismų praktikoje turėtume maksimaliai vengti politinių įtakų. O jis, kaip politinis veikėjas, suprantama, dabar yra pozicijoje, kurioje jis jaučiasi neteisėtai nubaustas“, – teigė V. Andriukaitis.
LSDP garbės pirmininkas teigė A. Paleckio byloje matąs politinį kontekstą.
„Aš matau tame politinį kontekstą – jo byloje (…). Mano pozicija dėl A. Paleckio bylos yra ta, kad ją reikia iš tiesų diskutuoti ir nevengti atsakyti į klausimą, ar proporcingai pritaikytas sankcijos. Čia yra labai svarbi tema teisinei sistemai“, – interviu portalui komentavo jis.
Kaip skelbta, tinklalaidėje politika.lt V. Andriukaitis šią savaitę pareiškė, jog A. Paleckis yra politinis kalinys. Socialdemokratas tikino, jog pats nebūtų siūlęs Baudžiamojo kodekso (BK) pataisų, pagal kurias A. Paleckis sėdi kalėjime.
Savo ruožtu tokius pasisakymus kritikavo socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius, pabrėždamas, jog „pagrindo bet kokioms diskusijoms dėl Algirdo Paleckio statuso nėra“.
Tuo metu premjerė Inga Ruginienė partijos kolegos pareiškimus taip pat įvertino skeptiškai bei pabrėžė, jog svaidymasis tokiais vertinimais esą niekuo nesiskiria nuo Rusijos.
Be to, socialdemokrato pasisakymus kritiškai įvertino ir opozicija, teigdama, kad tai „dovana Kremliaus propagandai“.
Pats V. Andriukaitis teigė girdėjęs kritiką, bet anot jo, gyvenant demokratiškoje visuomenėje politikų nuomonės gali būti įvairios. Visgi, politikas pripažįsta, jog galbūt jam reikėjo pateikti platesnį kontekstą.
„Aš girdėjau daug žodžių, bet kadangi mes gyvename laisvoje ir demokratiškoje visuomenėje, tai tų politikų nuostatos ir nuomonės gali tokios ir būti. Mes galime pasilikti prie skirtingų nuomonių, bet aš nepulčiau komentuoti tų politikų pasisakymų“, – sakė politikas.
„Tas mano išsireiškimas tikrai galėjo sukelti tokią reakciją ir sukėlė (…). Kita vertus, akivaizdu, kad turėjau pasakyti platesnį kontekstą ir pasakyti, kad A. Paleckio byloje matau politinio spaudimo kontekstą. Tas būtų tiksliau padaryta“, – dėstė jis.
ELTA primena, kad A. Paleckis dabar Kauno kalėjime atlieka bausmę už rengimąsi šnipinėti Rusijai. Generalinė prokuratūra jį su bendrininku Deimantu Bertausku kaltino rinkus Rusijos žvalgybą dominančią informaciją. Kaip teigė prokuratūra, jiems buvo suformuotos užduotys rinkti informaciją apie Sausio 13-osios bylą tyrusius pareigūnus ir teisėjus, apie kitas su Rusijos agresija prieš Lietuvą 1990–1991 metais susijusias bylas.
A. Paleckis taip pat laikomas vienu iš „Tarptautinio geros kaimynystės forumo“ steigėjų, šią asociaciją teismas likvidavo kaip veikiančią prieš Lietuvą.
2012 m. tuometinis partijos „Frontas“ lyderis A. Paleckis buvo nuteistas už sovietų agresijos neigimą per 1991 metų Sausio 13-osios įvykius, kai radijo laidoje pareiškė, kad tądien „saviškiai šaudė į savus“. Šioje byloje jam buvo skirta piniginė bauda.
A. Paleckiui partizanų šmeižimo byloje paskirta trijų mėnesių laisvės atėmimo bausmė, šią bausmę subendrinus su anksčiau paskirta bausme, paskirta subendrinta bausmė – laisvės atėmimas vieneriems metams aštuoniems mėnesiams.
