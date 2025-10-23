Apie gyvybės langelyje paliktą naujagimę – daugiau detalių

Pernai Šiaulių ligoninės gyvybės langelis tylėjo – signalizacija nesukaukė, nes nė viena motina iš lauko nepravėrė langelio, palikdama naujagimį.
„Signalizacijos lauke nesigirdi, tik mes girdime“, – aiškino vyresnioji slaugos administratorė Danutė Valodkienė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Graži, sveika, nesušalusi, įvilkta į naujus drabužėlius, su sauskelnių bei maistelio kraičiu – mergytė atnešta į langelį prieš antrą valandą po pietų automobilinėje kėdutėje. Vadinasi, buvo atvežta. Su kai kuriais medicininiais dokumentais.
„Pagal paliktus dokumentus matome, kad tikrai buvo pagimdyta gimdymo stacionare – ligoninėje. Tačiau pagal matomus duomenis – tikrai ne mūsų ligoninėje. Ji yra atvykusi iš kitur“, – sakė naujagimių skyriaus koordinatorė Vaida Aleksandravičienė.
Mergytė į langelį įdėta su motinos laišku.
„Tiesiog atiduoda į geresnes rankas“, – teigė V. Aleksandravičienė.
Gerų rankų, kol mergytė ligoninėje, daug.
„Ji šiuo metu guli vaikų intensyviosios terapijos skyriuje, nes ja rūpinasi medicininis personalas. Naujagimė neturi slaugančio asmens, kuris ja rūpintųsi, todėl turi būti tokiame skyriuje. Mergaitei suteikiama visa priežiūra, slauga, paskirti visi reikiami tyrimai, kad tikrai įsitikintume, jog yra visiškai sveika“, – pridūrė V. Aleksandravičienė.
„Pirmoji mūsų užduotis – įsitikinti, kad vaikui viskas gerai su sveikata. Vėliau, kai naujagimis gali važiuoti tolimesniam gyvenimui, viskas priklauso nuo Vaiko teisių apsaugos tarnybos, nes jie turi suruošti dokumentus – kadangi vaikelis be vardo, pavardės, asmens kodo, reikia surasti laikinus globėjus“, – paaiškino vaikų skubios pagalbos ir reanimacijos skyriaus vadovė Gitana Bykova.
Beje, kadangi mergytė kol kas bevardė, jei greitai nepasirodys tėvai, medikai vardo rinkimuose irgi dalyvautų, jei paprašytų vaiko teisių gynėjai.
„Kartais paklausia mūsų nuomonės, ar norėtume. Tai vyksta jau bendradarbiavimo eigoje“, – sakė G. Bykova.
„Vardas renkamas susėdus skyriuje. Mūsų graži misija – išleisti į pasaulį vaiką su tam tikru vardu. Žinau, kad daug būna Viktorų, Viktorijų – pergalė, kad jis būtų nugalėtoju šitoje žemėje“, – kalbėjo Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus patarėja Larisa Paurienė.
Kol kas pamestinukės vardas – mažiausia, dėl ko skauda.
„Tėveliai turi trijų mėnesių laikotarpį apsispręsti ir kreiptis į vaiko teisių gynėjus dėl kūdikio susigrąžinimo. Be abejo, yra procedūros – reikės ir DNR, ir kreiptis dėl tėvystės pripažinimo“, – sakė L. Paurienė.
Kūdikis iš ligoninės bus apgyvendintas pas budinčius globėjus. Ir jeigu per tris mėnesius taip ir nepasirodys tėvai, jam bus ieškoma nuolatinių globėjų. Nuo tada mažylio ir nuolatinių globėjų konfidencialumą griežtai saugo įstatymai, todėl tėvams galimybės juos rasti galutinai baigiasi.
Nuo 2009 metų, kai Lietuvoje buvo atidaryti gyvybės langeliai, juose buvo palikti 196 naujagimiai. Ir tik 16 vaikučių, prižiūrimi dar ligoninėse, sulaukė grįžtančių tėvų.
