Apie lietuvį, keliavusį į Gazos Ruožą: ministerija jį įspėjo, stebi situaciją

„Esame informuoti apie laivu plaukusį Lietuvos pilietį, Lietuvos ambasada Izraelyje su juo palaikė reguliarų kontaktą, informavo apie galimas rizikas ir ribotas pagalbos priemones, koordinuoja veiksmus su kitomis Europos Sąjungos šalių diplomatinėmis atstovybėmis Izraelyje ir Izraelio užsienio reikalų ministerija“, – BNS ketvirtadienį nurodė URM.
Ministerija bei ambasada sako atidžiai stebinčios situaciją bei esant reikalui „pasirengusios imtis diplomatinių veiksmų“.
Šį atsakymą ministerija perdavė Izraeliui pareiškus, kad nė vienam flotilės laivų su propalestinietiškais aktyvistais ir humanitarine pagalba nepavyko įplaukti į vandenis, kuriems taikoma Izraelio blokada.
Flotilės laivai buvo perimti, todėl A. Chichlovskis galimai buvo sulaikytas.
Ketvirtadienį socialinio tinko „TikTok“ „gyvenimasperbrnagus“ paskyroje patalpintame įraše A. Chichlovskis teigė, jog jis buvo prieš savo norą nugabentas į Izraelį.
„Jei žiūrite šitą vaizdo įrašą, mane pagrobė ir prieš mano valią išvežė į Izraelį. Pasakykite mano Vyriausybei nutraukti bendrininkavimą su Izraeliu ir grąžinti mane namo“, – kalbėjo aktyvistas.
Jei žiūrite šitą vaizdo įrašą, mane pagrobė ir prieš mano valią išvežė į Izraelį. Pasakykite mano Vyriausybei nutraukti bendrininkavimą su Izraeliu ir grąžinti mane namo.
Izraelio karinis jūrų laivynas trečiadienį perėmė flotilę, perspėjęs, kad ji neįplauktų į vandenis, kuriems, pasak Izraelio, taikoma blokada, o anksčiau ketvirtadienį ministerija pareiškė, jog deportuos šiuos aktyvistus atgal į Europą.
Tačiau flotilė teigė, kad dauguma jos laivų nuo ankstyvo ketvirtadienio ryto tęsė kelionę ir, nepaisant pertraukų, artėjo prie Gazos Ruožo pakrantės.
Flotilės organizatoriai laivų perėmimą pavadino nelegaliu.
Praėjusią savaitę įvairios žmogaus teisių srityje dirbančios šalies nevyriausybinės organizacijos kreipėsi į valstybės vadovus, ragindamos palaikyti ir apsaugoti A. Chichlovskį ir jo humanitarinę misiją, kuria „siekiama atkreipti dėmesį į neteisėtą Izraelio okupaciją, nežmoniškus veiksmus prieš palestiniečius ir įveikti neteisėtą beveik 20 metų trunkančią Gazos blokadą“.
Taip pat reikalauta, kad būtų teikiama visokeriopa pagalba flotilėje plaukiančiam lietuviui ir kitiems flotilės dalyviams tuo atveju, jeigu Izraelis panaudotų jėgą ar kitas neteisėtas priemones prieš flotilę.
To paties reikalavo ir praėjusią savaitę prie URM susirinkusios kelios dešimtys mitinguotojų. Būtent šio protesto metu ministerijos Globalių reikalų grupės vadovas Vytautas Pinkus teigė, jog Lietuvos konsulė su A. Chichlovskiu buvo susisiekusi bei perdavusi kontaktus tiesioginiam ryšiui palaikyti.
Nevyriausybinių organizacijos bei beveik 1,5 tūkst. piliečių pasirašytame anksčiau minėtame kreipimęsi akcentuota, kad pagal tarptautinę teisę laivai, gabenantys humanitarinę pagalbą, jų įgulos, negali būti nei atakuojami, nei sulaikomi, negali būti sulaikomas ir humanitarinis krovinys.
Jame taip pat reikalaujama vykdyti deklaruojamą humanitarinę poziciją ir imtis visų įmanomų priemonių, kad būtų užtikrintas flotilės įgulų ir laivų saugumas bei nebūtų jai kliudoma pristatyti humanitarinę pagalbą į Gazos Ruožą.
