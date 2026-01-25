Apklausa: daugiau nei 70 proc. gyventojų mano, kad padėtis Lietuvoje blogėja

Skelbiama, jog praėjusių metų gruodį tokios nuomonės laikėsi 7 iš 10 respondentų (71 proc.). Kad reikalai krypsta į gerąją pusę, galvojo ketvirtadalis apklaustųjų (25 proc.).
Pesimistiškai padėtį šalyje vertinančių gyventojų praėjusių metų lapkritį buvo 4 proc. daugiau (75 proc.), o situaciją kaip gerėjančią matė 24 proc. respondentų.
Tuo metu praėjusių metų spalį 64 proc. gyventojų manė, kad pastaruoju metu reikalai Lietuvoje iš esmės krypsta į blogąją pusę, o 34 proc. apklaustųjų laikėsi priešingos nuomonės.
Kaip rodo tyrimo rezultatai, kad reikalai Lietuvoje pastaruoju metu iš esmės krypsta į gerąją pusę, dažniau mano jaunimas iki 30 metų, miestų gyventojai, respondentai su aukštesniu nei vidurinis išsilavinimu bei su didžiausiomis (virš 2,4 tūkst. eurų) šeimos pajamomis per mėnesį, besimokantis jaunimas, vadovai bei specialistai ir tarnautojai, dirbantys privačiame sektoriuje.
Tuo metu priešingos nuomonės dažniau laikosi vyresni nei 65 metų žmonės (76 proc.), kaimo gyventojai (76 proc.), respondentai su viduriniu ar profesiniu išsilavinimu, pensininkai (75 proc.) bei darbininkai ir ūkininkai (75 proc.), dirbantys valstybiniame sektoriuje (76 proc.), kitų tautybių gyventojai (77 proc.) bei dešiniųjų pažiūrų respondentai (78 proc. ).
Apklausos rezultatai rodo, jog labiausiai dabartine padėtimi Lietuvoje nepatenkinti Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų rinkėjai. Iš jų 81 proc. mano, kad padėtis šalyje pastaruoju metu krypsta į blogąją pusę. Tuo metu santykinai didžiausi optimistai yra Liberalų sąjūdžio (40 proc. iš jų mano, kad padėtis šalyje gerėja), Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) (37 proc.) bei Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ (32 proc.) rėmėjai.
ELTA užsakymu tyrimą „Lietuvos Barometras“ 2025 m. gruodžio 11–29 dienomis atliko Lietuvos ir Didžiosios Britanijos rinkos ir viešosios nuomonės tyrimų kompanija „Baltijos tyrimai“.
Tyrimo metu interviu būdu apklausta 1015 Lietuvos gyventojų nuo 18 metų amžiaus. Apklausa vyko 111 atrankos taškų.
Tyrimo rezultatų paklaida siekia 3,1 proc.
