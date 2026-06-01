Apklausa: daugiau nei kas trečias gyventojas pasisako už kai kurių sankcijų Baltarusijai švelninimą

Tuo metu 30 proc. apklaustųjų mano, kad reikėtų išlaikyti dabartinę politiką ir nekeisti jau priimtų sankcijų.
17 proc. gyventojų teigė, kad sankcijos turėtų būti dar labiau sugriežtintos ir reikėtų didinti spaudimą, 11 proc. sakė, kad sankcijų reikia iš viso atsisakyti.
Savo ruožtu 7 proc. apklaustųjų teigė nežinantys arba neatsakė.
Anot apklausos, nuostatos dėl santykių su Baltarusija susijusios su politinėmis pažiūromis – kairiųjų pažiūrų apklaustieji buvo dažniau linkę pasisakyti už sankcijų švelninimą, taip pat už švelnesnes sankcijas dažniau pasisakė vyresni gyventojai.
„Baltijos tyrimai“ apklausą atliko balandžio 23 – gegužės 7 dienomis, apklausta 1 tūkst. 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų, rezultatų paklaida neviršija 3,1 procentinio punkto.
(be temos)