Aplinkosaugininkai tikrino medžiotojus: nustatė dvi dešimtis pažeidimų

Iš viso per beveik 80 reidų, vykusių lapkričio 15 – gruodžio 15 dienomis patikrinti 544 medžiotojai bei 286 transporto priemonės, nustatyti 22 medžioklės taisyklių pažeidimai, septyni jų – šiurkštūs, bei dar 38 kito pobūdžio pažeidimai.

Akcijos metu pareigūnai iš pažeidėjų konfiskavo vieną šaunamąjį ginklą ir 68 draudžiamus medžioklės įrankius – kilpas žvėrims gaudyti. Jos paimtos Marijampolės valdybos aplinkosaugininkų teritorijoje.

Iš viso akcijos metu nustatyta žala gyvūnijai siekia per 6,1 tūkst. eurų.

Pagrindinis akcijos tikslas buvo saugus elgesys medžioklės metu.

Per akciją medžiotojams priminta, kad aplinkosaugos pareigūnai turi teisę tikrinti medžioklėje dalyvaujančių medžiotojų neblaivumą ar apsvaigimą.

Taip pat dar kartą buvo atkreiptas dėmesys, kad per medžioklę su varovais ar sėlinant medžiotojai turi vilkėti ryškios (oranžinės, geltonos) spalvos liemenes ar galvos apdangalus. Be to, per medžioklę su varovais išskirtinai paženklinti turi būti ir šunys.

Departamentas primena, kad medžioklės metu šauti galima tik įsitikinus, kad tai yra medžiojamasis gyvūnas ir kad šūvis nebus pavojingas kitiems asmenims. Draudžiama šaudyti arčiau kaip per 200 metrų nuo gyvenamųjų sodybų ir naudojamų pastatų. Išimtis taikoma tik tada, kai tokių patalpų savininkai ar valdytojai tam neprieštarauja.