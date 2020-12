Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Vakcinacijos pradžia. Europos Komisijos vadovė Ursula von der Leyen pranešė, kad vakcinacija nuo COVID-19 Europoje prasidės gruodžio 27 dieną. Europos vaistų agentūra sprendimą dėl „Pfizer“ ir „BioNTech“ vakcinos tinkamumo turėtų priimti gruodžio 23 dieną, gruodžio 27-ąją ją patvirtintų Europos Komisija. Po šios žinios prezidentas Gitanas Nausėda su premjere Ingrida Šimonyte aptarė galimybes pagreitinti pasirengimo vakcinacijai darbus. Vakcinos ES šalims skirstomos pagal gyventojų skaičių. Pirmojoje siuntoje Lietuvai bus keli tūkstančiai dozių.

Koronaviruso situacija Lietuvoje:

* Per praėjusią parą patvirtinti 3159 nauji koronaviruso atvejai, nuo COVID-19 mirė 30 žmonių. Ligoninėse gydomi 2356 COVID-19 pacientai, 184 iš jų – reanimacijoje.

* Medikams perspėjant apie kritinę padėtį dėl ligoninių užimtumo, valdantieji neatmeta galimybės įvesti nepaprastąją padėtį ir komendanto valandą, uždrausti prekybą nebūtinosiomis prekėmis parduotuvėse, jei visuomenė nesilaikys dabartinių karantino reikalavimų. Ekonomikos ministrė Aušrinė Armonaitė paragino prekybos tinklus savarankiškai apriboti prekių asortimentą ir taip sumažinti pirkėjų srautus bei išlaikyti lygią konkurenciją tarp prekybininkų.

Koronavirusas pasaulyje:

* Rekordiniai paros susirgimų skaičiai užfiksuoti JAV, Brazilijoje, Vokietijoje, Latvijoje. JAV per dieną nustatyta daugiau kaip 250 tūkst. naujų atvejų ir per 3,7 tūkst. mirčių, Brazilijoje – per 70 tūkst. atvejų ir 936 mirtys, Vokietijoje – 30 tūkst. atvejų ir 700 mirčių, Latvijoje – 1040 atvejų ir 12 mirčių.

* Koronavirusas nustatytas Prancūzijos prezidentui Emmanueliui Macronui. Jis izoliuosis ir tęs savo veiklą nuotoliniu būdu. Dėl kontaktų su E. Macronu izoliavosi Europos Vadovų Tarybos pirmininkas, Ispanijos, Portugalijos ir Liuksemburgo premjerai.

* Lenkija paskelbė, kad nuo gruodžio 28 dienos trims savaitėms įves griežtesnes karantino sąlygas. Iki sausio 17 dienos bus uždaryti prekybos centrai, slidinėjimo trasos, galios judėjimo apribojimai.

* Nuo COVID-19 komplikacijų mirė buvęs Šveicarijos prezidentas Flavio Cotti ir Ukrainos Charkovo miesto meras Henadijus Kernesas.

* Tokijo valdžia dėl COVID-19 situacijos iki aukščiausio laipsnio padidino valstybinės sveikatos apsaugos sistemos parengties režimą. Toks sprendimas priimtas pirmą kartą nuo pandemijos pradžios. Ketvirtadienį Japonijos sostinėje išaiškinti 822 nauji COVID-19 atvejai.

Generalinė prokurorė. Seimas pritarė, kad Panevėžio apygardos prokuratūros vadovė Nida Grunskienė taptų generaline prokurore. Ją ruošiamasi skirti vietoj kadenciją baigiančio Evaldo Pašilio. Prisistatydama Seimui ji sakė sieksianti stiprinti prokuroro profesijos prestižą ir skaidrinti institucijos veiklą. Generalinį prokurorą skiria ir atleidžia prezidentas Seimo pritarimu.

V. Gapšio neliečiamybė. Seimas ketvirtadienį panaikino Darbo partijos frakcijos nario Vytauto Gapšio teisinę neliečiamybę. Generalinis prokuroras E. Pašilis panaikinti V. Gapšio imunitetą prašė, kad Vilniaus apygardos teisme toliau būtų galima nagrinėti vadinamąją politinės korupcijos bylą. V. Gapšys šioje byloje teisiamas dėl prekybos poveikiu.

Bausmė Rusijai. Šveicarijoje įsikūręs Sporto arbitražo teismas nuo ketverių iki dvejų metų sutrumpino draudimą Rusijai dalyvauti tarptautinėse sporto varžybose dėl dopingo programos. Tai reiškia, kad Rusija vis dėlto turės praleisti Tokijo vasaros olimpines žaidynes ir 2022 metų Pekino žiemos olimpines žaidynes. Žaidynėse nebus Rusijos vėliavos ir neskambės Rusijos himnas, bet kai kurie rusų atletai galės dalyvauti kaip neutralūs sportininkai.

Teismas dėl išpuolių. Prancūzijos teismas trečiadienį paskelbė bausmes asmenims, teistiems už bendrininkavimą vykdant išpuolius satyrinio laikraščio „Charlie Hebdo“ redakcijoje ir vienoje košerinio maisto parduotuvėje. Atakas įvykdę užpuolikai buvo nukauti, tačiau teisiami buvo 14 įtariamų bendrininkų, trys iš jų buvo teisiami už akių. 30 metų laisvės atėmimo bausmės skirtos Ali Rizui Polatui bei už akių teistai Hayat Boumeddiene. Už akių teistam Mohamedui Belhoucine'ui skirta kalinimo iki gyvos galvos bausmė, tačiau manoma, kad jis yra miręs Sirijoje.

Audra JAV. Į Jungtinių Valstijų šiaurės rytus atkeliavo smarki sniego audra. Sninga didžiulėje teritorijoje nuo Virdžinijos šiaurės iki Niujorko miesto šiaurinių pakraščių. Prognozuojama, kad kai kuriuose rajonuose iškris iki 60 cm sniego. Pasiruošimas pūgai dar labiau apsunkino šalies kovą su koronaviruso pandemija, tačiau tikimasi, kad vakcinos paskirstymo ji nesutrikdys.

Gyvūnų skerdimas. Europos teisingumo teismas nusprendė, kad valstybės gali nurodyti privalomai apsvaiginti gyvūnus prieš paskerdimą. Musulmonų ir žydų bendruomenės teigia, kad toks nurodymas riboja religines laisves. Apsvaiginti gyvūnus prieš skerdimą reikalaujama siekiant sumažinti jų kančias. Žydų ir musulmonų tradicijose ritualinio skerdimo metu gyvulys turi būti sąmoningas.

„Fitbit“ įsigijimas. Europos Sąjunga sutiko, kad „Google“ įsigytų išmaniųjų laikrodžių gamintoją „Fitbit“. „Google“ įsipareigojo nenaudoti europiečių vartotojų sveikatos duomenų reklamos tikslams. Bendrovė anksčiau teigė, jos „Fitbit“ už 2,1 mlrd. JAV dolerių įsigyti nusprendė siekdama gauti prieigą prie technologijų, o ne prie duomenų.