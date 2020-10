Apžvalga: svarbiausi ketvirtadienio įvykiai Lietuvoje ir pasaulyje

Koronaviruso situacija:

* Lietuvoje patvirtintas naujas koronaviruso atvejų rekordas – per parą nustatyti 424 nauji atvejai, mirė penki žmonės. Visi mirusieji buvo vyresni nei 60 metų ir turėjo gretutinių susirgimų. Ligoninėse nuo koronaviruso gydomi 239 žmonės. Ligoninės jau ima ruošti rezervinius pajėgumus.

* Lietuvos medikų organizacijos paskelbė viešą kreipimąsi į visuomenę, ragindamos žmones atsisakyti nebūtinų susitikimų, draugų susibūrimų, švenčių, veiklos būreliuose, sporto treniruočių. Medikai perspėja, kad nesulėtinus viruso plitimo bus priversti stabdyti kitų medicinos paslaugų teikimą.

* Kaimyninėje Lenkijoje virusas plinta dar sparčiau nei Lietuvoje – čia per parą registruota per 12 tūkst. naujų atvejų ir 168 mirtys. Tai yra didžiausi rodikliai nuo pandemijos pradžios. Rekordiniai rodikliai ketvirtadienį užfiksuoti ir Vokietijoje.

* Airijoje nuo ketvirtadienio įsigaliojo šešių savaičių karantinas. Jo metu uždaryti visi restoranai ir barai, daug parduotuvių, griežtai ribojamas žmonių judėjimas, tačiau mokyklos veikia toliau. Airijoje iki šiol nuo viruso mirė per 1800 žmonių.

* Kipras įvedė privalomą kaukių dėvėjimą ne tik patalpų viduje, bet ir lauke, o Limasolio ir Pafo miestuose nuo 23 valandos įvesta komendanto valanda.

* Nuo koronaviruso gydoma Belgijos užsienio reikalų ministrė Sophie Wilmes paguldyta į intensyviosios terapijos skyrių. Jos sveikata pablogėjo trečiadienio vakarą, būklė įvardijama kaip stabili. Belgijoje nuo koronaviruso jau mirė per 10 tūkst. žmonių.

Mokslo sala. Kauno Nemuno saloje prasidėjo mokslo ir inovacijų sklaidos centro „Mokslo sala“ statybos. Tikimasi, jog šis neeilinės architektūros objektas taps traukos centru ir paskatins vaikus domėtis gamtos mokslais, technologijomis, inžinerija ir matematika. Daugiau kaip 24 mln. eurų vertės darbai turėtų būti baigti iki 2022 metų.

Seimo rinkimai:

* Piliečiai aktyviai dalyvauja išankstiniame balsavime. Per tris dienas savo valią pareiškė per 121 tūkst. rinkėjų – tai daugiau nei 5 proc. visų rinkėjų. Per pirmąjį Seimo rinkimų turą per tris dienas buvo balsavę 3 proc. rinkėjų.

* Iš anksto ketvirtadienį balsavo premjeras Saulius Skvernelis ir Liberalų sąjūdžio lyderė Viktorija Čmilytė–Nielsen. S. Skvernelis sakė turintis vienintelį lūkestį – kad balsuoti ateitų kuo daugiau žmonių, jis atsisakė prognozuoti, kokia valdančioji koalicija susidarys po rinkimų. V. Čmilytė–Nielsen sakė, kad po antrojo Seimo rinkimų turo Liberalų sąjūdis tikisi padvigubinti iškovotų mandatų skaičių. Pirmajame ture liberalai užsitikrino šešis mandatus.

Žemdirbių išmokos. Europos Parlamentas atmetė siūlymus dėl Europos Sąjungos šalių žemdirbiams mokamų tiesioginių išmokų suvienodinimo. Tai sužlugdė paskutines menkas viltis, kad lietuvių ūkininkų gaunamos išmokos iki 2027 metų pasivytų ES vidurkį.

Dėmesys baltarusiams. Europos Parlamentas šių metų Sacharovo premiją už minties laisvę nusprendė skirti Baltarusijos demokratinei opozicijai. Prestižinė premija bus įteikta gruodžio 16 dieną.

JAV prezidento rinkimai:

* Į rinkimų kampaniją įsitraukė buvęs šalies vadovas Barackas Obama. Per savo pirmą viešą pasirodymą mitinge demokratų kandidatui Joe Bidenui palaikyti jis įspėjo rinkėjus neatsipalaiduoti, nepaisant palankių viešosios nuomonės apklausų, ir griežtai sukritikavo Donaldo Trumpo elgesį tvarkantis su koronaviruso pandemija. „Mūsų demokratija neveiks, jei žmonės, kurie turėtų būti mūsų lyderiai, kasdien mums meluoja ir pasakoja pramanus“, – sakė B. Obama.

* JAV nacionalinės žvalgybos direktorius Johnas Ratcliffe'as paskelbė, kad Rusija ir Iranas gavo informacijos apie JAV rinkėjus ir ėmėsi veiksmų viešajai nuomonei paveikti. Jo teigimu, Iranas specialiai siuntė amerikiečiams apgaulingus elektroninius laiškus, skirtus įbauginti rinkėjus, kurstyti socialinius neramumus ir pakenkti prezidentui D. Trumpui. Nacionalinės žvalgybos vadovo teigimu, tiek Iranas, tiek Rusija siekia „perduoti registruotiems rinkėjams melagingos informacijos, kuri, jų nuomone, sukels sumaištį, pasės chaosą ir pakirs pasitikėjimą Amerikos demokratija“. Iranas ir Rusija pareiškė, kad JAV kaltinimai yra nepagrįsti.

* JAV Senato Teismų komitetas patvirtino D. Trumpo pasiūlytos konservatyvios teisėjos Amy Coney Barrett kandidatūrą į Aukščiausiojo Teismo teisėjus. Tai atvėrė kelią kandidatūros tvirtinimui Senate pirmadienį. Demokratai boikotavo balsavimą, jie sako, kad sprendimą reikia atidėti po prezidento rinkimų.

* Lemiami J. Bideno ir D. Trumpo debatai pietiniame JAV Nešvilio mieste prasidės penktadienį 4 val. ryto Lietuvos laiku.

Popiežiaus žinia. Popiežius Pranciškus išsakė paramą tos pačios lyties asmenų civilinėms sąjungoms, kalbėdamas su naujo dokumentinio filmo „Pranciškus“ (Francesco) kūrėjais. „Homoseksualūs žmonės turi teisę turėti šeimą. Jie yra Dievo vaikai, – sakė Pranciškus per vieną iš interviu filmo kūrėjams. – Mums tik reikia turėti civilinės sąjungos įstatymą, kad jų santykiai būtų įteisinti.“

Įtampa Tailande. Tailando premjeras atšaukė ekstremaliąją padėtį, kuria siekta nuslopinti demokratijos šalininkų mitingus, nors kasdieniai protestai, kurių metu reikalaujama premjero atsistatydinimo ir monarchijos reformų, nesiliauja. Studentų vadovaujamas judėjimas už demokratiją plečiasi nuo liepos vidurio. Daugiausia jauno amžiaus demonstrantai ragina nušalinti premjerą Prayutą Chan-O-Chą ir perrašyti 2017-aisiais kariškių parašytą konstituciją.