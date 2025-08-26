Ar Tapino mitingas gali padaryti įtaką koalicijai?

„Einam įsitikinti, kad artėjant mūsų nerimo žiemai mes nesame vieni. Apniukęs rytas, bet ūkanos sklaidosi. Keičiasi ir tonas. Neįtikėtina, bet prieš kelias dienas protesto dalyvius vadinęs avimis ir zombiais, užvakar kalbėjęs apie konservatorių rengiamą perversmą, šiandien Remigijus Žemaitaitis jau džiaugiasi sutarimu, jog tie, kuriems šiandien gėda, yra mūsų pilietinės bendruomenės dalis ir jie turi teisę protestuoti. Tai bent jau laikykis savo pozicijos, baily. Einam!“ – tokiu įrašu feisbuke A. Tapinas šįryt kreipėsi į akcijos dalyvius.
Kauno technologijos universiteto Socialinių, humanitarinių ir menų fakulteto dekanas dr. Ainius Lašas protesto išvakarėse sakė, kad nesunku suprasti, kodėl žmonės eina protestuoti – visuomenė yra nusivylusi, jaučiasi apgauta, o įtampa pradėjo kilti dar tada, kai po Seimo rinkimų Vilija Blinkevičiūtė neišpildė savo pažado laimėjimo atveju tapti premjere. Visgi jis spėja, kad LSDP šį įvykį aiškins tik kaip priešingos politinės jėgos, o ne visos visuomenės, reakciją.
„Jei ateitų tiek žmonių, kiek pasirašė peticiją, tai būtų didelis įvykis, prezidentas atkreiptų dėmesį. Bet netikiu, kad ateis daug žmonių. O socialdemokratai greičiausiai pradės kalbėti apie tarppartines kovas, teigdami, kad tai konservatorių rinkėjų mitingas. Jie stengsis labiau komunikuoti su savo rinkėjais“, – svarstė A. Lašas.
Pasigirsta svarstymų, kad naujoji koalicija gali greitai žlugti, o tai atvestų į pirmalaikius Seimo rinkimus. Visgi, A. Lašo manymu, valdantieji neleis, kad Seimas nubalsuotų už pirmalaikius rinkimus. Jis pastebi, kad reitingai socialdemokratams jau kurį laiką nepalankūs, tad protestas esminės įtakos tam jau nepadarys. Tačiau LSDP reakciją į žmonių nepasitenkinimą jis vadina nebrandžia.
LRT žurnalistė Eglė Samoškaitė nemano, kad mitingas gali padaryti esminę įtaką sprendimui dėl koalicijos. Tačiau kalbėdama apie naująją koaliciją, prieš kurią ir protestuoja visuomenė, ji pastebi, kad dirbti šiai nebus lengva. Ne tik dėl vis stipresnio visuomenės spaudimo ir vos ne dienomis didėjančio nepasitenkinimo, bet ir todėl, kad prezidentas, sako E. Samoškaitė, gali itin griežtai žiūrėti į visas ministrų kandidatūras. Ji taip pat pastebi, kad kandidatų į ministrus pasiūla ribota. Kalbėdama apie tai, kas išprovokavo didžiausią visuomenės nepasitenkinimą, ji pastebi, kad LSDP nemoka valdyti viešo diskurso.
Protesto bendraorganizatorius A. Tapinas kiek anksčiau, kalbėdamas apie tai, kas paskatino organizuoti mitingą, sakė, kad žmones piktina ne tik į koaliciją pasirinktų partnerių reputacija, bet ir tai, kad tokia koalicija vargu ar sugebės sklandžiai dirbti.
„Ši koalicija kelia dar daugiau abejonių, nei ankstesnė, nes tarp partnerių yra ir antivalstybine retorika pagarsėjusių žmonių, ir žmonių, kurie labai nusiteikę prieš sankcijas Rusijai ir Baltarusijai. Socialdemokratai po istorijos su Gintautu Palucku galėjo įsivertinti savo klaidas, bet jie atsitraukė nuo visko, ką yra sakę anksčiau, ir tik laiko klausimas, kada vėl užlips ant to paties grėblio“, – apie priežastis, paskatinusias organizuoti mitingą, kalbėjo A. Tapinas.
Dar gerokai iki šiandienos, kai Vilniuje vyksta mitingas, socialiniuose tinkluose buvo matyti, kad visuomenė, ypač žmonės, turintys daug sekėjų ir galintys formuoti viešąją nuomonę, stipriai palaiko „Gėdos dienos“ iniciatyvą.
